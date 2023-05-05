Окупанти заявляють про "евакуацію" на Запоріжжі: в Мелітополі – черги на заправках

У тимчасово окупованому Мелітополі у російських окупантів почалась паніка. Вони масово заправляються й вже отримали інструкції, що робити у випадку вибухів.

Росіяни в Мелітополі очікують на контрнаступ ЗСУ. Вони готуються до евакуації та, на жаль, активно депортують місцевих жителів.

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У Мелітополі росіяни панічно чекають на ЗСУ

За словами Федорова, місцеві жителі Мелітополя повідомляють про черги окупантів на заправках. Крім цього, наразі відомо, що співробітникам комунальних підприємств видали трудові книжки.

Також гауляйтери та колаборанти кажуть своїм підлеглим поки що "виходити на роботу, але у випадку вибухів усім залишатись вдома".

Росіяни почали вивозити місцевих із прифронтових територій

На фоні цих новин гауляйтери оголосили про часткове вивезення місцевих жителів з 18 прифронтових населених пунктів.

Вони заявили, що примусовий вивіз відбуватиметься з населених пунктів Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати та Розівка.

Окупанти продовжують викрадення дітей

Окупанти заявили, що діти старшого шкільного віку продовжать навчання в освітніх закладах. Натомість батьків дітей молодшого віку росіяни закликають віддати на "оздоровлення та відпочинок у дитячих таборах", спекулюючи на темі обстрілів. Мовляв, там їм буде безпечніше. Проте нагадаємо, що росіяни не повертають дітей батькам з таких "дитячих таборів".

Що зараз відбувається в Мелітополі