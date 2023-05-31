Може дати шанс на міцний мир з Росією, – Макрон заговорив про майбутній контрнаступ України

Українські захисники готуються до контрнаступу. Він може створити умови для встановлення міцного миру з Росією.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він переконаний, що Україні варто продовжувати допомагати.

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Війна змусила НАТО отямитися

Макрон заявив, що сьогодні необхідно всіма засобами допомогти Україні, аби вона змогла провести ефективний контрнаступ проти російських загарбників.

Це те, чим ми зараз займаємося. Ми маємо активізувати наші зусилля, тому що те, що відбудеться протягом найближчих кількох місяців, дає шанс навіть на міцний мир,

– зауважив президент Франції.

За його словами, повномасштабна війна Росії проти України змусила НАТО отямитися. Тепер країнам Євросоюзу потрібно купувати європейську зброю та набувати "потужні ударні можливості",

"Від нас, європейців, залежить, чи зможемо ми в майбутньому захистити себе. Європа оборони, європейська опора в рамках НАТО, просто необхідна. Це єдиний спосіб бути надійними у довгостроковій перспективі", – вважає Макрон.

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ЗСУ готуються до контрнаступу: коротко