Контрнаступ розпочався і триватиме довго: Макрон пояснив, яким би хотів його бачити Захід

Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Анджей Дуда зустрілися в Єлисейському палаці. Під час спільного виступу президент Франції заявив, що контрнаступ ЗСУ розпочався.

Власне, Еммануель Макрон під час саміту Ваймарського трикутника запевнив, що наші військові вже розпочали "ретельно" спланований контрнаступ. Він також додав, що операції триватимуть "кілька тижнів, якщо не місяців". Зауважимо, що українське військове керівництво не заявляло про контрнаступ, а обмежується формулюваннями "наступальні операції".

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Результати контрнаступу важливі

Відбувається контрнаступ, і ми хочемо, щоб він був максимально переможним, щоб потім ми могли розпочати фазу переговорів за належних умов,

– наголосив Макрон.

Раніше він заявляв, що "агресивна війна Росії вже є стратегічним і геополітичним провалом для агресора". За його словами, очевидним є також той факт, що Кремль не завоює Україну.

Підтримка буде беззастережною

Президент Франції також наголосив на тому, що Україну продовжать беззастережно підтримувати. Допомагати нашій державі буде як його країна, так і інші держави Європи.

Ситуація в Україні вимагає продовження тісної співпраці. Ми забезпечимо, щоб Росія не вийшла переможницею, але також і щоб вона не змогла повторити цю війну,

– додав Макрон.

Україна вже має перші успіхи

Ведучий 24 Каналу Олексій Печій проаналізував спонтанну зустріч Макрона, Шольца та Дуди. За його словами, вона важлива, адже до саміту НАТО у Вільнюсі залишився місяць. Читайте у матеріалі, що він думає з приводу проведення саміту Ваймарського трикутника.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про результати роботи ЗСУ. За її словами, впродовж тижня нам вдалося досягнути певних успіхів у Донецькому та Таврійському оперативних районах:

просування наших військ наступального угруповання простягнулося на 6,5 кілометра;

під контроль вдалося повернути 90 квадратних кілометрів територій;

а ще звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Крім того, вона більше розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку. За минулий тиждень на лівому фланзі захисники просунулися на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5. Також під контроль вже взяли 16 квадратних кілометрів території.