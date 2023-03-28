Україна має дуже хороші шанси здійснити успішний контрнаступ навесні, – Остін
У Міноборони США вважають, що Україна має "хороші шанси" на успішний контрнаступ. Адже ЗСУ серйозно виснажили російську армію.
28 березня міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у комітеті Сенату США заявив, що шляхом значного виснаження російських сил і завдяки західній зброї Україна має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ цієї весни. Про це пише 24 Канал.
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Чому Україна має хороші шанси на успішний контрнаступ
Ллойд Остін заявив, що зараз Україна має значну перевагу в порівнянні з російськими силами, хоч впродовж останнього часу лінія фронту змінювалась то в один, то в інший бік. Він зауважив, що зараз в районі Бахмута відбуваються "досить серйозні бої".
Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці,
– наголосив Остін.
Ресурси Росії вичерпуються й це допоможе під час наступу
За словами Остіна, ресурси Росії дійсно вичерпуються. Й вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей. Саме тому країна-агресорка звертається по допомогу до Ірану та Північної Кореї.
Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх,
– вважає він.