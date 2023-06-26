За будь-яку ціну: у Міноборони назвали головне поточне завдання Росії на фронті

Ганна Маляр розповіла, що відбувається на фронті станом на 26 червня. Українським героям – дуже важко. Водночас вони впевнено рухаються вперед.

Воїни ЗСУ вже мають суттєві успіхи. Зокрема, їм вдалося звільнити Рівнопіль на Донеччині. Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – проаналізувала ситуацію та розповіла, які завдання мають російські окупанти наразі.

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Задача Росії зараз – зупинити наш наступ за будь-яку ціну. Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть "ядерною" риторикою. Це завдання – максимум,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом завданням мінімум є суттєво ускладнити та загальмувати просування воїнів ЗСУ, а тим часом підготувати власний "контрнаступ".

Яка мотивація буде сильнішою для окупантів

Маляр наголосила, що мотивація "не втратити" окуповані території буде проявлена сильніше, аніж мотивація "захопити".

"Бо це їхня ментальна споконвічна травма. Вони психологічно легше переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель. Це деморалізує і демотивує їх непоправно", – наголосила заступниця міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ – останні новини

Воїни ЗСУ мають успіх на Мелітопольському напрямку. Там вдалося просунутися на 1,5 кілометра. Наразі українські герої закріплюються там на досягнутих рубежах.

Окрім того, ЗСУ просунулися у Бахмуті. Нове досягнення допоможе сформувати максимально якісний плацдарм для того, аби відбити усе місто.

Маляр наголосила, що українським воїнам наразі справді важко. Дуже. Водночас українські герої впевнено рухаються вперед. Україна веде справедливу війну. У цьому – наша сила.