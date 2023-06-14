Ми не даємо ЗСУ закріпитися у звільнених пунктах, – Міноборони про порушення інформаційної тиші
Інформаційна тиша допомагає Силам оборони у контрнаступі. Тому українці повинні її дотримуватися.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал. За її словами, якщо про звільнення населеного пункту повідомляти безпосередньо в момент деокупації, це заважатиме воїнам там закріпитися.
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Інформаційна тиша допомагає ЗСУ
Маляр наголосила, що ключова задача української інформаційної політики – допомагати Збройним Силам і підтримувати їх. Інформаційна кампанія під час наступу – це частина загального воєнного плану. Зокрема, в ухваленні рішень щодо інформування бере участь головком ЗСУ Валерій Залужний.
Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися,
– пояснила заступниця Міністра оборони.
Вона додала, що в такому разі ворог, користуючись відкритими джерелами:
- дуже швидко реагує та повертається туди,
- фіксує втрати ЗСУ, визначаючи свою ефективність.
"Тому нам так само важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу, ми її подаємо", – підсумувала Маляр.
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Коротко про контрнаступ ЗСУ
- Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що українські військові вже почали контрнаступ. За його словами, операції Сил оборони триватимуть тижні, якщо не місяці.
- Журналіст та незалежний експерт Іван Киричевський пояснив, чому Україна почала контрнаступ без офіційного оголошення. На його думку, наразі відбувається підготовчий етап – ЗСУ шукають слабкі місця в обороні росіян та намагаються їх розхитати.
- Варто зауважити, що український контрнаступ вже налякав кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом.
- Зокрема, він згадав останню пресконференцію диктатора з російськими "воєнкорами", де той заперечував успіхи ЗСУ та звинувачував Україну у підриві Каховської ГЕС, який насправді вчинила Росія.