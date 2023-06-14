Ми не даємо ЗСУ закріпитися у звільнених пунктах, – Міноборони про порушення інформаційної тиші

Інформаційна тиша допомагає Силам оборони у контрнаступі. Тому українці повинні її дотримуватися.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал. За її словами, якщо про звільнення населеного пункту повідомляти безпосередньо в момент деокупації, це заважатиме воїнам там закріпитися.

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Інформаційна тиша допомагає ЗСУ

Маляр наголосила, що ключова задача української інформаційної політики – допомагати Збройним Силам і підтримувати їх. Інформаційна кампанія під час наступу – це частина загального воєнного плану. Зокрема, в ухваленні рішень щодо інформування бере участь головком ЗСУ Валерій Залужний.

Військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія. Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися,

– пояснила заступниця Міністра оборони.

Вона додала, що в такому разі ворог, користуючись відкритими джерелами:

дуже швидко реагує та повертається туди,

фіксує втрати ЗСУ, визначаючи свою ефективність.

"Тому нам так само важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу, ми її подаємо", – підсумувала Маляр.

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