ЗСУ мали частковий успіх біля Урожайного, Приютного та Вербового, – Генштаб

Станом на 9 серпня контрнаступ Збройних Сил України триває. Зараз наші військові наступають одразу на трьох напрямках.

Так, ЗСУ ведуть наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо ЗСУ здійснили "обмежений рейд" через Дніпро на Херсонщині: що про це думають аналітики ISW

Де ЗСУ мали частковий успіх

За словами Ковальова, у напрямку Урожайного, Приютного та Вербового ЗСУ мали частковий успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Однак ворог зазнає значних втрат в озброєнні, особовому складі та техніці.

Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини

За попередньою інформацією, українські бійці здійснили висадку на лівому березі річки Дніпро, викликавши паніку серед окупантів. Біля села Козачі Лагері була висадка наших бійців разом із спецназом ГУР, які вибили російський 1322 батальйон з позицій. Це дозволило створити опорний пункт на лівому березі Дніпра.

Бійці обійшли Козачі Лагері з півдня та продовжили наступ у напрямку села Челбурда. Подальший рух створює умови для оточення підрозділів ворога.

На Бердянському та Мелітопольському напрямках Збройні Сили зайшли на першу лінію оборони росіян.

Як розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, українські війська пройшли один з найскладніших етапів – смугу забезпечення. Тепер ЗСУ виходять на лінії оборони, де розташовані окупанти.