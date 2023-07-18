ЗСУ мають успіх у наступі на двох напрямках на Півдні

На сьогодні триває проведення контрнаступу Збройних Сил України. Наші захисники мають успіх на двох напрямках на Півдні.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує 24 Канал. За його словами, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

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ЗСУ мають успіх на двох напрямках на Півдні

Як розповів Ковальов, ЗСУ мають успіх на напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. А ворог чинить потужний опір. Тому тривають важкі бої.

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