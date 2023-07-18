ЗСУ мають успіх у наступі на двох напрямках на Півдні
18 липня 2023, 08:48Читать новость на русском
На сьогодні триває проведення контрнаступу Збройних Сил України. Наші захисники мають успіх на двох напрямках на Півдні.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує 24 Канал. За його словами, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
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ЗСУ мають успіх на двох напрямках на Півдні
Як розповів Ковальов, ЗСУ мають успіх на напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. А ворог чинить потужний опір. Тому тривають важкі бої.
Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини
- Українські військові успішно наступають на півдні Бахмута. Там вони захоплюють важливі висоти й відкривають нищівний вогонь по окупантах.
- У районі Кліщіївки та Курдюмівки є просування ЗСУ – 200, 300, 500 метрів, а подекуди до одного кілометра звільненої території.
- Зауважимо, що Схід України лишається найгарячішим напрямком фронту, де тривають активні бойові зіткнення наших захисників з окупантами. Так, росіяни намагаються вести наступ на Бахмутському і Куп'янському напрямках.
- На сьогодні ворог стягує свої резерви до Бахмута і намагається атакувати наших військових. Попри це, українські військові спостерігають за тенденціями ворога, постійно вражають його вогнем і гасять ці спроби контратаки. Відтак за весь останній час у противника успіху не було.
- Ганна Маляр повідомляла, що від початку контрнаступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.
- Внаслідок покращення оперативно-тактичного положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 квадратних кілометрів. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 квадратний кілометр.
- Окрім цього, на Лиманському напрямку противник продовжував безрезультатні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. За словами Маляр, успіху росіяни там не мали.
- Також Маляр зазначила, що на Півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там наші військові мали успіхи.