Український контрнаступ: Жданов сказав, чи встигне Росія до весни наситити фронт військами

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ЗСУ навесні 2023 року планують серйозний наступ. Водночас російські окупанти також активно готуються до наступальних дій.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, зараз росіяни активно насичують фронт своїми військами.

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Умова для масштабного контрнаступу ЗСУ

Військовий експерт вважає, що такі дії ворога аж ніяк не завадять наступу Збройних Сил України.

Як тільки у нас буде готове угруповання військ для завдавання контрудару або контрнаступу, Генштаб ЗСУ почне контрнаступальну операцію,

– наголосив Жданов.

За його словами, для цього потрібно виконати одну важливу умову – зробити так, аби російська армія зазнала максимальних втрат. Збройні Сили України активно працюють у цьому напрямку. Зокрема, українські бійці знищують:

особовий склад;

техніку;

запаси озброєння окупантів.

Причому ЗСУ вражають місця базування російських військових та техніки навіть глибоко у тилу ворога. Відповідно, й усі спроби окупантів наситити лінію фронту новими підрозділами не мають особливого успіху.

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Росія намагається активно атакувати, зазнаючи великих втрат

Жданов додав, що ніхто не відкладатиме контрнаступ українських сил. Він зауважив, що Росія також не буде чекати.

Росія вже сьогодні намагається наступати. Росіяни почали наступ і зараз вже не можуть зупинитися. Вони намагаються нарощувати зусилля у наступальних діях, що лише призводить до більших втрат з їхнього боку,

– сказав військовий експерт.

Жданов зазначив, що навіть з врахуванням часткової втрати територій Збройні Сили України мають значні переваги над ворогом.

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