Контрнаступ ЗСУ не за горами, ситуація різко зміниться, – радник глави МВС

Збройні Сили України впевнено йдуть в контрнаступ на деяких напрямках фронту, а не за горами й ще масштабніші дії. Ситуація має різко змінитися.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він зауважив, що якщо проаналізувати загальну картину, можна сказати, що з початку повномасштабної війни Росії, українські військові зупинили "другу армію світу".

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Якщо ми візьмемо зараз початок Східної операції, за деякими напрямками вони (російські війська – 24 канал) просунулися там на 20 – 25 кілометрів, це мізер, повірте, з точки зору тих переваг, які в них були,

– каже Смірнов.

Він наголосив, що з перших днів ворог суттєво переважав українські сили, зокрема, у важкому озброєнні та особовому складі. Але зараз ця ситуація починає вирівнюватися.

Коли ЗСУ підуть у контрнаступ

Загальна картина, на думку радника очільника МВС, має суттєво змінитися наприкінці серпня – на початку вересня. Тоді російські військові впевняться, їхнє суспільство нарешті зрозуміє, що "спецоперація" пішла не за планом.

За його словами, за багатьма розрахунками перші великі поставки важкого озброєння від західних партнерів очікуються наприкінці липня – на початку серпня. Тоді українська армія почне серйозно озброюватися та впевненіше здійснювати контрнаступ.

"Ми бачимо, що навіть зараз ми робимо контрнаступ, при паритеті з перевагою ворога. Ми робимо успішні контрнаступи на Харківському, а також на Південному напрямках. Ми звільняємо населені пункти, зокрема на Херсонщині та Запоріжжі", – нагадав Смірнов.

Коли ж ЗСУ отримають матимуть більше важкого озброєння, вони почнуть активно звільняти захоплені росіянами території. Натомість ворожим військам залишиться лише стояти на своїх позиціях і відступати.

І от тоді почнеться історія. Зараз вони ще можуть продавати певну перемогу (російському суспільству – 24 канал), а тоді вони вже не зможуть продавати її,

– підсумував Ростислав Смірнов.

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