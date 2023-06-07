Можемо звільнити Крим, не заходячи суходолом, – майор запасу про ймовірні плани наступу ЗСУ

Українські військові готуються посунути ворога абсолютно з усіх незаконно ними захоплених територій України. У ЗСУ є план дій, згідно із яким окупанти втечуть із Криму навіть без бою.

Росіянам не вдалося нічого виграти, підірвавши Каховську ГЕС. Про це 24 Каналу повідомив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Як можна повернути Крим

Олексій Гетьман наголосив, що Генштаб ЗСУ прогнозував, що росіяни здійснять підрив дамби для стримання контрнаступу українського війська. Вперше на міжнародному рівні про це говорив сам президент країни Володимир Зеленський ще у жовтні 2022 року, коли окупанти почали туди завозити вибухівку.

З огляду на це українська сторона пропрацювала не один варіант плану дій. Останній злочин Росії не змінив наші спроможності для ліквідації противника, а, навпаки, посилив бажання запустити незворотний процес усунення ворога.

Є навіть такий план, що ми можемо звільнити Крим від російських військ навіть не заходячи по суходолу на півострів, оточивши ракетними та артилерійськими ударами,

– пояснив він.

Завдяки ефективному пропрацюванню різних планів дій Україна зможе досягти звільнення своїх територій із меншими втратами.

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