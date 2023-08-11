Оборона України на Сході може визначити успіх наступу на Півдні, – Генштаб Естонії

За останній тиждень в Україні відбулися локальні обстріли, тому лінія зіткнення суттєво не змінилася. Війна на виснаження триває.

Про це заявив начальник оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Естонії полковник Тармо Кундла. За його словами, з огляду на баланс сил, цього слід було очікувати.

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Ситуація не сприяє масштабним наступам

Кундла заявив, що оскільки ні російські, ні українські сили не мають переваги над своїми супротивниками, ситуація не сприяє масштабним наступам.

Російські війська здійснювали в середньому 30 – 40 атак на день протягом останнього тижня, тоді як ініціатива перебуває в руках українців, які проводять різноманітні атаки – рейди через Дніпро біля міста Херсон, на північному сході України, атаки на стиснення і піхотні атаки в Бахмуті,

– зазначив начальник оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Естонії.

За його словами, для досягнення будь-якого успіху потрібні добре сплановані наступальні операції, тому що на цей час будь-яке завоювання території призводить до великих втрат.

Людські жертви виникають в основному від артилерійського та мінного вогню, а бойові дії перетворилися на окопну війну. Обидві сторони створили потужні лінії оборони.

"Лінії оборони потрібно захопити, і це дуже, дуже складна робота", – пояснив Кундла.

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Українська оборона на Сході може визначити успіх наступу на Півдні

Військовий зазначив, що лінії оборони розташовані поблизу населених пунктів та об'єктів інфраструктури, а війська були переведені в приміщення, оскільки проживання в наметах мало фатальні наслідки. Війська були сконцентровані у цивільних населених пунктах, через що почастішали напади на об'єкти цивільної інфраструктури.

За його словами, оборонні лінії найсильніші вздовж основних доріг, а великі населені пункти перетворені на оборонні центри, що робить їх ще складнішими для захоплення. Логістичні бази створюються на об'єктах транспортної та сільськогосподарської інфраструктури, а готелі, школи та приватні будинки використовуються для проживання.

Більшість боїв відбуваються на тих самих територіях, що й під час Другої світової війни,

– повідомив Кундла.

Він додав, що хоча українські сили наразі мають невелику ініціативу, немає жодних ознак того, що війна на виснаження закінчилася і почалися масштабні атаки.

"Те, що відбувається на північному сході України, може визначити успіх або невдачу на півдні, і навпаки", – підсумував начальник оперативного управління Генштабу ЗСУ.