Ці міста можуть звільнити першими, – депутат про евакуацію росіян перед наступом на Запоріжжі

Російські військові добре окопувались та готували лінії оборони на Запорізькому напрямку. Однак, чи допоможе їм це при контрнаступі ЗСУ, невідомо. Зокрема, представників окупаційної влади терміново евакуюють з Запорізької області. Є інформація й про те, що росіян там меншає.

Про це 24 Каналу розповів Антон Жук – депутат Запорізької районної ради. За його словами, з деяких районів Запоріжжя окупанти просто втечуть, коли почнеться активна фаза контрнаступу.

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Евакуація окупаційної влади

Російські окупанти в тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжують мародерство. Грабують те, що ще не встигли пограбувати повністю. Однак є й інші новини.

Нібито вже евакуювали найвищих "високопосадовців" з Токмака та ще з деяких населених пунктів, куди "пан Himars" за останні тижні навідувався частіше, ніж раніше,

– зазначив Антон Жук.

Крім того, росіяни переміщують усі важливі документи від лінії розмежування, де в українських сил оборони є певні успіхи. Мовиться про Оріхове – місто, де є адмінмежа Запорізької та Донецької областей. Там ведуться бої з певними успіхами в межах контрнаступу ЗСУ.

"В Запоріжжі відносно спокійно. Чуємо вибухи та тривоги, але не в тій кількості, як у гарячому періоді. В Запоріжжі всі пляжі нижче Дніпровської ГЕС мають апокаліптичний вигляд", – зауважив депутат.

Зокрема, рівень річки Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС суттєво впав. І через падіння рівня води оголилась частина, яка була під водою з 1955 – 1958 років.

Антон Жук про настрої росіян на Запорізькому напрямку: дивитись відео

Окупанти могли відступити з деяких районів

Міський голова Пологів Запорізької області Юрій Коноваленко повідомив, що у напрямку до Енергодару поменшало російських окупантів. Мовиться як про живу силу, так і про військову техніку. Росіяни залишили кілька блокпостів, а в загальному – зникли.

Такі ситуації були протягом останнього року, бо в них своєрідний рівень організації. В них, коли ротація, навіть на блокпостах, можуть поїхати старі, а нові приїдуть лише за кілька днів,

– зауважив Жук.

Тому поки невідомо напевне, чи це неорганізована ротація, чи вони справді кудись відійшли. Але є певна позитивна тенденція для України на Запорізькому напрямку.

"Пологи та Василівка – це районні центри, які можуть бути звільненими насамперед", – наголосив депутат Запорізької райради.

Однак на Василівському напрямку зараз не відбуваються бої. Зокрема, деякі військові вважають, що боїв за Василівку і не буде, бо вона невигідна для росіян. Особливо, коли контрнаступ набере більшої динаміки, ймовірно, з Василівки окупанти підуть, як і з напрямку до Енергодару.

Лінії оборони росіян

Готуючись до контрнаступу України, росіяни окопувалися в тому районі.

Завзяття до окопування у них багато. Ця інформація надходить уже рік. Ймовірно, у них така манера – зайняти чимось свої війська, щоб вони менше ґвалтувати та грабували,

– підкреслив Жук.

Ліній оборони у них багато, як і "зубів дракона" зокрема між Василівкою та Енергодаром. Але те, наскільки ефективними вони є, буде продемонстровано при активній фазі контрнаступу.

Є певні сумніви й щодо того, чи будуть готові російські війська триматися у своїх окопах.

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