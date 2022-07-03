Готуються до наступу ЗСУ: на Херсонщині помітили велике скупчення російської техніки

Росіяни готуються до захисту своїх позицій на Херсонщині. Ворог сподівається втримати окуповану область під своїм контролем.

ЗСУ продовжують активно контратакувати на Півдні. Нашим воїнам вдалося відтіснити ворога з деяких позицій, тож він задумався про нарощення свого потенціалу для подальших спроб утримання окупованих територій.

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Ворог залучає додаткові сили на Херсонщині

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, у населений пункт Великий Рогайчик, що на Херсонщині, зайшло дуже багато російської бойової техніки. Окупанти зайняли будівлі у центрі міста – поліція, суд та багато інших будинків.

Подібна ситуація спостерігається й в інших населених пунктах, також росіяни почали заселяти центр самого Херсона. Таким чином ворог готується до контрнаступу ЗСУ та хоче боротися за втримання зайнятих територій.

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Російські окупанти здійснили масштабний обстріл Слов'янська. На жаль, внаслідок атаки ворога загинуло 6 людей, серед них є ціла сім'я. Також відомо про щонайменше 15 поранених.

Туреччина затримала судно окупантів, яке перевозило крадене в Україні зерно. Що турки планують робити з ним далі – наразі невідомо, інформацію обіцяють надати впродовж найближчих днів.

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