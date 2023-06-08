Буде ефектно: у Зеленського заінтригували подіями на фронті
Українці та весь цивілізований світ з нетерпінням чекають на контрнаступ ЗСУ. Росіяни кричать про те, що він вже почався.
Проте до таких заяв і провокацій ворога слід бути готовими. Зараз відбуваються оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній Росії та збільшенням інтенсивності обстрілів транспортно-логістичної тилової інфраструктури Росії. Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Не треба допомагати ворогові
Як наголосив Подоляк, Збройні Сили України поводяться зовсім інакше. Буде менше розмов, натомість більше дій.
Всю війну ми даємо в прямому ефірі, з певними обмеженнями, зрозуміло, на відміну від Росії. У нас з вами усе, що пишуть у російських пабліках та говорять у Міноборони Росії має викликати таку собі саркастичну іронію,
– зазначив радник ОП.
Він вважає, що усе це фантастично. Нехай росіяни себе лякають і створюють максимально панічний простір у своїй країні.
"І давайте їм не допомагати. Не будемо вступати у дискусію, в цьому немає жодного сенсу. Немає з ким там розмовляти, зокрема і в межах переговорних процесів", – акцентував Михайло Подоляк.
Чіткі рішення вже затверджені
Ставка Верховного Головнокомандувача вже ухвалила чіткі рішення. Президент Володимир Зеленський сказав, що вже затверджено: хто, куди і як рухатиметься.
Мені здається, що сьогодні і Міноборони, і Генштаб тримають інформаційну ситуацію під контролем. І усе це виглядатиме достатньо ефектно та ефективно. Думаю, ми з вами будемо цілком задоволені, як наші хлопці просуваються вперед,
– запевнив Подоляк.
Водночас слід пам'ятати, що війна – це трагедія. Не йдеться про якісь "івенти"тощо.
"Мене засмучує нерозуміння нашими партнерами, що кожен день, поки ми говоримо про ATACMS, гине певна кількість красивих і мужніх людей. Ми не говоримо про росіян – там немає ні красивих, ні мужніх. Подивіться, яких героїв вони зробили в цій війні. Для мене це – повне варварство", – резюмував Михайло Подоляк.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Силам оборони вдалося зайняти кілька панівних висот на підступах до міста-фортеці.
- Твердження російських пропагандистів про буцімто старт українського контрнаступу спростували в РНБО. Так, Олексій Данілов наголосив: початок цієї операції стане очевидним для усіх.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі Збройні Сили мають абсолютно все, щоб почати успішні контрнаступальні дії. Він також закликав країни Заходу посилювати позиції України на фронті.