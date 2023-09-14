Найбільша номенклатура зброї з часів Другої світової: Черник оцінив глобальні успіхи ЗСУ

Уся кількість назв зброї, яка є в ЗСУ, найбільша з часів Другої світової війни. До того ж, коли починалася повномасштабна війна Росії проти України, українська армія була на 22 місці у світі, а нині – на 15.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що це щось безпрецедентне.

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"А в частині прокачування Україною зброї, нічого подібного з часів Другої світової війни ще не було. Множина номенклатури така, що перевершила навіть Другу світову війну", – наголосив Черник.

Нині українська армія отримала вже 6,5 тисяч одиниць бронетехніки. Зараз Україна, за словами полковника запасу ЗСУ, друга країна у світі як оператор переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin та реактивної артилерійської системи HIMARS. Що стосується протиповітряної оборони, то такої множини комплексів та інтеграції в одну систему як у нашій державі – немає ніде у світі.

Якби союзники не надали цієї допомоги, особливо на початку цієї війни, коли найбільша колона (російської техніки – 24 Канал) зафіксована в 60 кілометрів, якби ми не мали Javelin та NLAW (протитанкового комплексу малої дальності – 24 Канал), я не уявляю, чим би ми її "вбили",

– сказав Петро Черник.

Стратегію повторити неможливо

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що наступальні дії ЗСУ – успішні. Він додав, що планка щодо очікування результату від контрнаступу української армії дуже сильно піднята. Мовляв, дуже хочеться, аби контрнаступ відбувався так, як деокупація Харківської області восени 2022 року.

"По-справжньому блискуча стратегія завжди інша, переможна. Ми виграли цю блискучу Харківську стратегію. Повторити її неможливо", – наголосив Черник.

Військовий експерт додав, що до бою стала уся нововідроджена політична українська нація. Однак росіяни на це не розраховували. Саме у цьому, переконаний він, і є феномен потенційного успіху України.

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