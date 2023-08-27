Чому росіяни не зможуть утримувати Південь "все життя": Світан прокоментував слова Буданова

Прогнозуючи подальший розвиток подій на Південному фронті, Кирило Буданов зазначив, що Росія здатна обороняти свої позиції на Півдні дуже довго. Водночас окупантам не вистачає особового складу для утримання 400-кілометрової лінії зіткнення.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор. На його думку, своїми діями на початку вторгнення Росія створила невигідні для себе умови.

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В чому слабкість окупантів на Півдні

Зараз лінія фронту простягається на понад 1000 кілометрів. Угруповання росіян становить близько 300 тисяч особового складу, і цього явно не вистачить для надійної оборони.

На думку Світана, для того, щоб надійно обороняти свої рубежі, Росія мусила б збільшити чисельність свого угруповання до 1 мільйона солдатів.

Інша важлива проблема окупантів на Півдні – нестача глибини фронту. Російське угруповання на Таврійському напрямку "обрізане" Азовським морем. Це суттєво ускладнює логістику для ворога, враховуючи, що ЗСУ мають спроможності завдавати удари по тилах окупантів.

Роман Світан про стратегічну перевагу України на Півдні: дивіться відео

"Російська армія не зможе втримати Херсонську та Запорізьку області через те, що ширина фронту на Півдні (400 км від Голої Пристані до Волновахи) суттєво перевищує його глибину (близько 80 км)", – пояснив Світан.

Значно легшим для Росії буде утримання Східного фронту, адже там ланцюг постачання не обмежується природними перешкодами. Тому вибити росіян з Донеччини та Луганщини буде майже неможливо без колапсу російської економіки.

Що відбувається на Півдні України

Збройні Сили тримають в напрузі окупантів у Маріуполі та Мелітополі, регулярно влаштовуючи поблизу цих міст "бавовну". Зазвичай такі ураження допомагають знищувати окупантів ще до того, як вони потраплять на фронт.

Також тривають операції Сил оборони на Херсонщині: там наші військові готуються до форсування Дніпра й майбутнього наступу на Крим. Для цього ЗСУ раз по раз проводять успішні операції в гирлі ріки, під час яких можуть завдавати окупантам суттєвої шкоди.

Цього тижня активізувався також і Кримський напрямок: спочатку ЗСУ знищили російський комплекс С-400 на заході півострова, а згодом ГУР провели в тому ж місці десантну операцію. Олексій Данілов наголосив, що Україна готова до звільнення Криму військовим шляхом і Росії не вдасться перешкодити цьому.

Найнезручнішим місцем в обороні ворога Світан називає, яке розташоване далеко від основних ліній забезпечення росіян. За умови успішного просування ЗСУ на Мелітополь це місто може потрапити в оперативне оточення української армії.