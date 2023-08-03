У розвідці Британії назвали фактор, який ускладнює бойові дії ЗСУ на Півдні

Українська армія просувається на Мелітопольському та Бердянському напрямках, про що неодноразово заявляли в Генштабі. Водночас у міноборони Великої Британії припустили, що стоїть на заваді швидшому перебігу контрнаступу ЗСУ.

Загалом варто сказати, що ситуація на полі бою є важкою, однак нашим бійцям вдається її контролювати. Окрім Півдня, запеклі бої між загарбниками та захисниками тривають на Сході, зокрема, на Бахмутському напрямку.

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Що заважає ЗСУ просуватися інтенсивніше

Власне, в оборонному відомстві Британії зазначають, що саме рослинність, яка виростає на українських полях, дещо уповільнює просування наших військових у південних областях.

Зарості, що відростають на полях боїв на Півдні України, ймовірно, є одним із факторів, що сприяє загалом повільному ходу бойових дій у цьому районі.

Зазначимо, що родючий український чорнозем в зоні бойових дій уже понад 18 місяців страждає від активних бойових дій. Водночас цьогорічне вологе й тепле літо сприяє виростанню бур'янів. Вони часто маскують російські міни.

Додаткове прикриття (у вигляді заростей – 24 Канал) допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює очищення мінних полів.

Яка ситуація на східних напрямках

Українська армія продовжує контратакували ворога на Бахмутському напрямку на Донеччині, беручи саме місто Бахмут в оточення на висотах.

Росіяни намагалися відновити втрачені позиції західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки, однак успіху не мали.

Окрім того, не вдалось відновити втрачені позиції окупантам на напрямку Урожайне – Благодатне – західніше Старомайорського.

Разом з тим в північних та центральних частинах Мар'їнки загарбники здійснювали атаки, проте усіх їх відбивали Сили оборони.

Водночас успішне стримування ворога з боку наших захисників можна було спостерігати на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Разом з тим у міноборони Британії наголошують, що бур'яни й кущі на полях не лише ускладнюють роботу Збройних Сил, а й – просування загарбників.