Коли українці можуть відсвяткувати остаточне звільнення Херсона

Росіяни заявили про рішення тікати з Херсона під ударами ЗСУ. Що чекати далі? Головне – ніхто насправді й не очікує, що росіяни звідти підуть без бою.

"Хепі-енду" для окупантів не передбачено

Бої на Херсонському плацдармі триватимуть до повного розгрому ворога, на менше ніхто не погодиться. Але деякі тенденції уже можна передбачити наперед.

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Практика попередніх "актів доброї волі" окупантів підказує, що процес втечі рашистів з правого берега Херсонщини може зайняти до 5 – 7 днів щонайменше. Територія велика, угрупування в 40 тисяч "багнетів" занадто велике, щоб відступити швидко. Та й "природній рубіж" у вигляді річки Дніпро суттєво ускладнюватиме процес росіянам. Тому слід бути готовими, що в наступний тиждень буде багато суперечливих новин про втечу орків з Херсона та інших населених пунктів.

Поки не виглядає так, що наші війська заходитимуть в Херсон просто "на плечах" росіян, які відсьупають. Ворог підірвав в своєму тилу на Херсонщині аж 10 мостів. Що по суті "відрізає" шлях до відступу частинам армії РФ, які опинились в ар'єргарді та примусово прикриватимуть відступ інших військ.

Але ця обставина може також затримувати й рух наших військ до Херсона. Бо з цими ізольованими "вогнищами" чмобіків теж треба буде щось робити. Поки триватимуть "стабілізаційні дії", доти й звучатимуть заклики "довіряти лише офіційній інформації". І так може тривати навіть більше за сакраментальні 2 – 3 тижні.

Але водночас можуть доходити новини, що ракетні війська та артилерія ЗСУ накрили на переправі чергову крупну партію техніки та живої сили рашистів. І ці новини будуть правдивими. Вся орда в десятки тисяч орків не зможе відступати 4-ма побитими мостами через Дніпро, їм доведеться розгортати й переправи, використовуючи крадені баржі та річкові судна (які уже "заскирдували" для себе окупанти). Перед будь-якою переправою "корки" неминучі, і це якщо організовано відступати. Окупанти відступатимуть хаотично, і перш за все будуть тягти крадене майно. Чим лише перетворюватимуть себе на гарну ціль для наших "богів війни".

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Головний привід чекати Нового року

Окремо цікавою "спеціальною олімпіадою" буде підрахунок того "ленд-лізу", який по собі кидатимуть росіяни, втікаючи з лівобережжя Херсонщини. Уже є специфічний момент, що там наші військові уже затрофеїли комплект на батальйон архаїчних танків Т-62. Потрібно буде уважно рахувати, скільки по собі рашисти кинуть бронетехніки, артилерії, і головне – командно-штабних машин та машин зв'язку. І вже на основі цих цифр робити висновки про стан окупаційних військ, які відступили на правобережжя й там намагатимуться зайняти оборону за укріпленнями.

Повторю ще раз – весь процес, враховуючи "зачистку" залишків ворога, може зайняти ще декілька тижнів щонайменше. І так може вийти, що офіційно святкувати звільнення Херсона будемо взагалі під новорічні свята.

Але тим не менш, рішення рашистів втікати з Херсона та правобережжя – це приголомшлива перемога ЗСУ. Бо це означає успіх стратегії, на основі якої й стартував контрнаступ наприкінці серпня – завдати рашистам максимальних втрат, "обрізати" всю логістику по максимуму та примусити орків піти геть. Це заодно закладає фундамент для нових перемог на півдні.

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Хоча не варто сумніватись – рашисти зроблять усе можливе, щоб максимально затьмарити цю перемогу нашого війська.