Витискаємо росіян з населених пунктів, їм нічим протидіяти тактиці ЗСУ: огляд фронту від Світана
ЗСУ продовжують успішні наступальні операції на Півдні, зокрема, на Запорізькому напрямку. Наші захисники витискають окупантів, яким просто немає чим протистояти цій тактиці.
Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, наголосивши, що така тактика стосується і Вербового Запорізької області, де наші воїни прорвали оборону ворога.
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Як ЗСУ звільняють населені пункти
Світан зазначив, що, аби не заходити та не втягуватися у бої в спорудах або у зруйнованих поселеннях – ми обходимо полями, переважно по посадках. Тож, обходячи по посадках, ми беремо окупантів під вогневий контроль переважно з допомогою мінометів.
Витискаємо росіян з невеликих населених пунктів й однозначно беремо у "кліщі" вогневі точки противника,
– сказав полковник запасу.
За його словами, наші бійці застосовують 82-мм міномети, а також підключається дальня артилерія, яка у нас високоточна. Саме так ЗСУ деокупували декілька десятків населених пунктів – заходили в уже практично пусті та звільнені від росіян.
Він зауважив, що це оптимальний варіант, відпрацьований нашими військами. Така тактика застосовуються нами останнім часом.
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Росіянам нічим протистояти тактиці ЗСУ
Полковник запасу зауважив, що така тактика стосується і Вербового Запорізької області. Наш рух на це село підрізає північ угруповання росіян. Окупанти там триматися не будуть, оскільки контроль над дорогою Оріхів – Пологи відріже російське вклинення.
Ця тактика повторюється постійно, протистояти їй росіянам просто нічим, особливо на дальніх рубежах таких, як Оріхів,
– заявив Світан.
Адже, додав військовий експерт, плече постачання боєприпасів становить близько 500 кілометрів, якщо рахувати від Ростова чи Тамані. Тобто окупантам дуже складно живити цю ділянку фронту – потрібно декілька днів, щоб доставити боєприпаси.
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