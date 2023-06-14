На Півдні ЗСУ готуються до серйозного прориву: фронтове зведення від Романа Світана

ЗСУ на тимчасово окупованих територіях ліквідовують командні пункти росіян, знищуючи велику кількість живої сили ворога та техніки. Натомість окупанти обрали підлу тактику помсти цивільному населенню України, вчиняючи геноцид, для якого й були розроблені усі цілі війни.

Однак це ніяк не завадить Збройним Силам України продовжувати просування на усій лінії зіткнення і поступово, але впевнено звільняти населені пункти від окупації. Успіхи й тактику оборонців для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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В ніч на 14 червня ворог здійснив чергову ракетну атаку на цивільну інфраструктуру міста Одеса. Останнім часом росіяни терористично завдають ударів саме по цивільній інфраструктурі і мирних містах.

Атака по Одещині

По Одесі було випущено 4 ракети типу "Калібр", 3 з них було збито. Разом з тим атака відбулася з використанням дронів "Шахед". 9 з 10 БпЛА було знищено.

На Донеччину було випущено 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22 з 4 бомбардувальників Ту-22М3. Світан припустив, що противник випустив 8 ракет, кожен бомбардувальник ніс по 2, а 2 ракети, імовірно, впали в море.

Однак завдяки союзникам в України з'явилася можливість протидіяти на рівні. Мовиться зокрема про далекобійні ракети Storm Shadow. Наразі також розглядається передача французьких ракет SCALP та німецьких Taurus.

Детальніше огляд фронту від Світана: дивитися відео

Ситуація на східному фронті

З 13 по 14 травня ЗСУ вдалося відрізати частину позицій ворога біля Кліщіївки. Останнім часом росіяни перекинули туди все більше сил та засобів.

Вони намагаються втримати висоти. Чудово розуміють, як тільки ми їх скинемо з висот, вони одразу ж втратять Бахмут, їм доведеться відходити на Попасну,

– пояснив Світан.

Особовий склад там переважно формується із новоукомплектованих, не надто навчених військових, але з достатньою кількістю артилерійських систем і техніки. Тому бої навколо Бахмута тривають важкі, але з позитивною динамікою для українських захисників. ЗСУ просуваються на північ від Бахмута, в сторону Берхівки і на південь, в сторону Горлівки.

Натомість очільник вагнерівців Євгєній Пригожин виступив із заявою, що українська сторона просувається впевнено і чітко, однак збрехав про те, що росіяни роблять недостатньо, працюють не на повну потужність. За словами полковника в запасі, окупант докладає максимум своїх можливих зусиль, аби зупинити наступ українських захисників. Однак допомагає їм це не надто.

Ворог навіть залучив стратегічні резерви з Херсонського напрямку, активно долучає авіацію, раніше винищувачі боялися підходити до лінії фронту, зараз ризикують, тобто роблять все можливе, аби зупинити рух ЗСУ.

Неподалік Макарівки Донецької області ворог дещо просунувся вперед. Світан пояснив, що під натиском українського війська російські окупанти втекли подалі, а зараз просто зайняли сіру зону. Зараз ворог намагається контратакувати на усіх відтинках фронту.

Наразі перед ЗСУ, на переконання військового експерта, стоїть завдання дійти до основних ліній оборони окупанта.

Бої на Півдні

На Запорізькому напрямку найактивніші бої тривають неподалік Василівки та Оріхова.

Полковник запасу переконаний, що наприкінці цього тижня розвідувальні дії Збройних Сил України на Південному напрямку закінчаться визначенням напрямків для прориву.

Коли в зведеннях буде мелькати не батальйон чи рота, яка зайняла село чи висоту, а бригади чи бригади – це вже підхід війська, яке буде виконувати завдання по прориву серйозних ліній оборони,

– прокоментував Світан.