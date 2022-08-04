росіяни створюють ударну групу для стримування контрнаступу ЗСУ на Півдні, – ISW

окупанти страшенно побоюються контрнаступу на Півдні. З цією метою ворог уже працює над створенням ударної групи. З її допомогою загарбники намагатимуться запобігти просуванню ЗСУ.

Про це повідомляють аналітики Інституту з вивчення війни. Дані, якими вони оперують, свідчать про підготовку до контрнаступу ЗСУ на Півдні України.

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Ворог боїться просування на Херсонщині

Задля того, щоб запобігти контрнаступу на Півдні, ворог створює ударну групу. З її допомогою мали б завадити нашим військовим рухатись уздовж адміністративного кордону між Херсонською та Дніпропетровською областями.

Аналітики посилаються також на відомості ОК "Південь". Там зазначили, що відповідна ударна група створюється для наступу на півночі Херсонської області. Вона й намагатиметься відбивати контрнаступ українських військових.

В Інституті з вивчення війни також посилаються на главу військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Він розповів, що на Криворізькому напрямку окупанти накопичують як живу силу, так і військову техніку. Мовиться, власне, про північну частину Херсонщини.

Також підтверджують прагнення ворога рухатись вперед активні обстріли Нікополя та населених пунктів, розташованих на південному заході від Кривого Рогу. Таким чином загарбники планують створити собі всі умови для руху на Запоріжжя через той же Нікополь.

Якщо ми заговорили про Запоріжжя, то не зайвим буде згадати ще одну частину звіту Інституту з вивчення війни. Там присвятили блок саме Запорізькій АЕС.

Ворог використовує Запорізьку АЕС для прикриття

Аналітики зауважили, що упродовж останніх тижнів ворог активізувався неподалік Запорізької АЕС. Окупанти з території навколо станції б'ють по позиціях ЗСУ у Нікополі. Крім того, влучають й в інші населені пункти.

Дії ворога є навмисними. А все тому, що загарбники очікують на удар у відповідь. Мовляв, щоб українські військові, ризикуючи безпекою всього світу, обстрілювали Запорізьку АЕС. Ясна річ, в Інституті з вивчення війни цей сценарій не розглядають.

Натомість залишається інший. Він передбачає, що ворог залишатиметься на території станції та продовжить обстрілювати все довкола. Локація для загарбників вважається "безпечною зоною", тож вони явно не поспішатимуть відступати.

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