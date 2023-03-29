Контрнаступ ЗСУ планується за кількома напрямками: Резніков розповів про терміни

Олексій Резніков розповів, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися у квітні – травні. До того ж атакувати окупантів планують відразу на кількох напрямках.

В інтерв'ю міністр оборони зазначає, що термін початку контрнаступу також буде залежати й від погодних умов. Проте Резніков очікує, що у 2023 році Україна матиме позитивні результати.

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Від чого залежить початок контрнаступу

Важливу роль у проведенні контрнаступу відіграватиме озброєння, яке Україна отримала від своїх партнерів. Зокрема, відповідаючи на питання щодо танків Leopard, Резніков зазначає, що вони обов'язково з'являться на фронті під час контратаки.

Ви побачите Leopard у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується (контрнаступ – 24 Канал) за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш слушним, як вони вирішать,

– заявив Резніков.

Міністр зазначає, що це залежатиме від погодних умов. Резніков прогнозує, що контрнаступ може початися у квітні – травні, коли можна буде використовувати гусеничну техніку.

Окрім того, важливу роль у підготовці контрнаступу відіграє й оборона Бахмута. Резніков пояснює, що поки українські захисники утримують місто, Збройні Сили України мають змогу у тилу підготувати резерви на майбутнє. Також міністр говорить про виснаження російських військових, які щодня зазнають шалених втрат. Вони мають нестачу не лише у живій силі, але й у зброї, що також наближає перемогу України.

Наостанок Резніков висловив сподівання, що цього року Україна побачить позитивні зміни й зможе деокупувати свої території.

Підготовка до контрнаступу