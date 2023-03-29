Контрнаступ ЗСУ планується за кількома напрямками: Резніков розповів про терміни
Джерело:ERR
Олексій Резніков розповів, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися у квітні – травні. До того ж атакувати окупантів планують відразу на кількох напрямках.
В інтерв'ю міністр оборони зазначає, що термін початку контрнаступу також буде залежати й від погодних умов. Проте Резніков очікує, що у 2023 році Україна матиме позитивні результати.
До теми Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі
Від чого залежить початок контрнаступу
Важливу роль у проведенні контрнаступу відіграватиме озброєння, яке Україна отримала від своїх партнерів. Зокрема, відповідаючи на питання щодо танків Leopard, Резніков зазначає, що вони обов'язково з'являться на фронті під час контратаки.
Ви побачите Leopard у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується (контрнаступ – 24 Канал) за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш слушним, як вони вирішать,
– заявив Резніков.
Міністр зазначає, що це залежатиме від погодних умов. Резніков прогнозує, що контрнаступ може початися у квітні – травні, коли можна буде використовувати гусеничну техніку.
Окрім того, важливу роль у підготовці контрнаступу відіграє й оборона Бахмута. Резніков пояснює, що поки українські захисники утримують місто, Збройні Сили України мають змогу у тилу підготувати резерви на майбутнє. Також міністр говорить про виснаження російських військових, які щодня зазнають шалених втрат. Вони мають нестачу не лише у живій силі, але й у зброї, що також наближає перемогу України.
Наостанок Резніков висловив сподівання, що цього року Україна побачить позитивні зміни й зможе деокупувати свої території.
Підготовка до контрнаступу
- Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного говорить, що Україна матиме набагато сильнішу армію, коли настане час для контрнаступу. Також він вірить, що операція по звільненню територій "шокує увесь світ".
- У ЗСУ говорять, що для успішного контрнаступу необхідне не лише озброєння, а й гарні погодні умови. Військовослужбовці зазначають, що найкращий час для його проведення буде наприкінці квітня – початку травня. Саме тоді повинна бути найбільш сприятлива погода для проведення серйозних масштабних операцій.
- У Пентагоні також вважають, що Україна зможе провести успішний контрнаступ, адже серйозно виснажила окупантів за рік повномасштабної війни. Окрім того, Остін зазначає, що українська армія має значну перевагу в порівнянні з окупантами, хоч впродовж останнього часу лінія фронту змінювалась на користь обох сторін.