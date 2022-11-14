У Зеленського пояснили, чи планує Україна "заморожувати" контрнаступ взимку

14 листопада 2022 , 16:51
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Джерело:

Der Standard

Українські військові продовжують наступати по всій лінії фронту. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав чотири причини, чому Україна не може і не має наміру "заморожувати" контрнаступ взимку.

Подоляк каже, що Україна "не має абсолютно жодних причин, щоб покласти край цьому наступу". Адже наші військові роблять значні успіхи у звільненні українських територій.

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Чому Україна не "заморозить" контрнаступ

За словами Подоляка, по-перше, якщо Україна зупиниться, Росія використовуватиме час для підготовки військ, відправлення цих військ в Україну та зміцнення своїх позицій.

По-друге, Україна має рухатися в усіх напрямках. У Запоріжжі та Луганську також йде війна. Ми повинні продовжувати боротися на всіх фронтах.

По-третє, Росія перебуває в дуже деморалізованому стані. Після того, як Херсон повернувся в Україну, росіяни впали у депресію.

Подоляк наголосив, що четвертий момент полягає в тому, що у разі уповільнення українського наступу західні партнери можуть втомитися від війни та наполягати на переговорах. Росія не хоче переговорів, доки вона повністю програє у війні.

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Автор: Анна Романюк