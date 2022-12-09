Найоптимальніший варіант для наступу ЗСУ, – Світан припустив, як розвиватимуться бойові дії
Росіяни готуються до оборони на окупованих територіях Запоріжжя. Так, загарбники прогнозують наступ ЗСУ на цьому напрямку, який поки затримується через погодні умови.
Отже, прогнозуючи наступ в бік узбережжя Азовського моря, окупанти збільшують кількість військ в регіоні. До того ж росіяни постійно перекидають на Запорізький напрямок мобілізованих з Ростова. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Росіяни готуються до оборони на Запоріжжі
З Ростова (мобілізовані росіяни – 24 канал) йдуть на Бердянськ і далі підіймаються на Північ та північний захід, посилюючи щільність військ у напрямку ймовірного прориву українських військ,
– зазначив військовий експерт.
За його словами, розосередження російських військ, яке ми спостерігаємо упродовж останніх двох тижнів свідчить про те, що окупанти прогнозують певний напрямок, а також намагаються здійснити оборонні заходи.
Найімовірніший напрямок наступу ЗСУ
Наразі російських загарбників рятує погода, оскільки поки ґрунт гарно не промерзне наступ можливий лише вздовж певних доріг. А це незручно, адже від Гуляйполя йде лише одна залізна дорога на Бердянськ або, наприклад, одна дорога з Оріхового на Токмак та Мелітополь.
Зараз найоптимальніший варіант здійснювати наступальну операцію в районі агломерації. Поки йде дощ можна наступати там, де більше асфальту,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Світан припустив, як розвиватимуться бойові дії: дивіться відео
На думку полковника, українські захисники будуть посилювати бойові дії в напрямках таких населених пунктів:
- Донецьк;
- Макіївка;
- Ясинувата;
- Бахмут;
- Соледар Донецької області;
- Кремінна;
- Рубіжне;
- Сєвєродонецьк;
- Лисичанськ Луганської області.
"У районі Запорізького або Луганського фронтів, найімовірніше, реальний рух буде лише після промерзання ґрунту в бік деокупації великих площ", – припустив військовий експерт.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Окупанти готуються до оборони на Мелітопольському напрямку Вони стягнули туди БТГ переважно з десантників, а також броньовану техніку та небагато танків. Крім того, вони будують оборонні споруди. Загалом на цьому напрямку росіяни зосередили приблизно 10 – 12 БТГ. В основному це ті війська, що були на Херсонщині.
- Кількість росіян у Мелітополі та загалом на окупованій території Запорізької області збільшується з кожним днем. Однак робити це росіянам все важче, бо у Мелітополі вони вже не можуть знайти місця для проживання свого особового складу.
- Росія заявляє про те, що готова піти з Запорізької АЕС в обмін на те, що Україна не перешкоджатиме транспортуванню російського газу й нафти своєю територією. Так окупанти готують своїх громадян до чергового відступу.