"Продадуть", як почесну нічию, – Піонтковський сказав, який термін вигадали пропагандисти
Російські пропагандисти вже отримали нові методички. Вони розуміють, що успіх української армії під час майбутнього контрнаступу – неминучий.
Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він зауважив, що росіяни вже придумали новий термін.
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"Частковий успіх". От Соловйов заспокоює своїх слухачів: "Так, звісно, у них буде якийсь успіх, але він буде "частковий". Їм не вдасться, наприклад, звільнити Крим", – сказав російський публіцист.
Мрії кремлівського диктатора
В Росії вже готуються "продавати" народу свої поразки на фронті.
Припустимо, Україна просунеться на 50 – 100 кілометрів, пересуне лінію зіткнення в бік, на свою користь, але не досягне вирішальної перемоги – вони це "продадуть" своєму народу "як почесну нічию" або навіть "історичну перемогу",
– припустив публіцист.
Як росіяни можуть "продавати" свої поразки: дивіться відео
Окупанти, переконаний він, будуть казати, що вони начебто "воювали зі всім НАТО", "врятували свою батьківщину" та "вціпилися кігтями" в частину української території.
"Ось про це він (Путін – 24 Канал) нині мріє. Він нині мріє не про покоління миру, не про реванш над Заходом за поразку СРСР в холодній війні, а за збереження своєї влади та життя. Адже втративши владу, він дуже швидко втратить і життя", – переконаний Андрій Піонтковський.
Чи довго залишилося Путіну
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що фактично скоро владі Владіміра Путіна настане кінець. Він зауважив, що російському диктатору доведеться шукати вихід, коли ЗСУ дійдуть до тимчасово окупованого Криму.
- Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов вважає, що Євгєній Пригожин став абсолютно політичним діячем. На його думку, глава ПВК "Вагнер" з вересня 2022 року зайняв місце Путіна. Мовляв, Пригожин є реальною людиною, яку бачать на картинці на фронті.
- Російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що кремлівському диктатору, найімовірніше, не судилося доїхати до Гааги. За його словами, навіть, якщо в Росії зміниться влада, то Владіміра Путіна буде простіше вбити.