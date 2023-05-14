"Продадуть", як почесну нічию, – Піонтковський сказав, який термін вигадали пропагандисти

Російські пропагандисти вже отримали нові методички. Вони розуміють, що успіх української армії під час майбутнього контрнаступу – неминучий.

Про це 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він зауважив, що росіяни вже придумали новий термін.

Дивіться також Китай починає кастинг на спадкоємця Путіна: хто є фаворитом Пекіна

"Частковий успіх". От Соловйов заспокоює своїх слухачів: "Так, звісно, у них буде якийсь успіх, але він буде "частковий". Їм не вдасться, наприклад, звільнити Крим", – сказав російський публіцист.

Мрії кремлівського диктатора

В Росії вже готуються "продавати" народу свої поразки на фронті.

Припустимо, Україна просунеться на 50 – 100 кілометрів, пересуне лінію зіткнення в бік, на свою користь, але не досягне вирішальної перемоги – вони це "продадуть" своєму народу "як почесну нічию" або навіть "історичну перемогу",

– припустив публіцист.

Як росіяни можуть "продавати" свої поразки: дивіться відео

Окупанти, переконаний він, будуть казати, що вони начебто "воювали зі всім НАТО", "врятували свою батьківщину" та "вціпилися кігтями" в частину української території.

"Ось про це він (Путін – 24 Канал) нині мріє. Він нині мріє не про покоління миру, не про реванш над Заходом за поразку СРСР в холодній війні, а за збереження своєї влади та життя. Адже втративши владу, він дуже швидко втратить і життя", – переконаний Андрій Піонтковський.

Чи довго залишилося Путіну