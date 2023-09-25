Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня, – ISW

Владімір Путін наказав главі міноборони Росії зупинити наступ Збройних Сил України до жовтня 2023 року. Для цього Кремль може вдаватись до постійних контратак "навіть якщо доведеться понести великі втрати".

Аналітики американського Інституту вивчення війни подають цю інформацію, посилаючись на інсайдерське джерело в Кремлі. За даними джерела, Росія може вдаватись до таких дій, щоб змусити український контрнаступ досягти кульмінації.

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Що відомо про наказ Путіна Шойгу

Інсайдерське джерело в Кремлі стверджує, що Путін нібито дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін в один місяць до початку жовтня 2023 року, щоб поліпшити ситуацію на фронті, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу,

– заявили в ISW.

За їхніми даними, твердження інсайдера може свідчити про те, що російське військове командування, ймовірно, віддає накази про безперервні контратаки. Такими діями росіяни надіються довести український контрнаступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат для російського військового потенціалу.

Окрім того, в ISW зауважили, що вони вже фіксували ситуації, коли міноборони Росії, побоюючись втрати прихильність Путіна, прибирало командирів, що негативно оцінювали війну. Окрім того, Росія в лютому 2023 року почала невдалий наступ на Вугледар тільки для того, щоб підірвати внутрішньоросійський інформаційний ефект від успіхів вагнерівців у Бахмуті.

Путін хоче підірвати довіру до ЗСУ в Україні та на Заході

Аналітики пригадують, що Владімір Путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня, зазначивши ключі наративи Кремля, що:

українські сили нібито не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону;

українські війська зазнають великих втрат особового складу і західної військової техніки.

Путін і Кремль представляють російські оборонні операції як велику перемогу на полі бою, а постійні російські контратаки дозволяють Кремлю стверджувати, що ці операції є окремими перемогами на тлі загальної відсутності успіхів росіян на інших ділянках фронту,

– заявили в ISW.

До речі, аналітики вважають, що Росія вдається до таких дій, щоб підірвати підтримку та довіру до українських сил в Україні та на Заході.

"Можливо, Путін наказав російському військовому командуванню утримувати всі початкові оборонні позиції, щоб створити ілюзію того, що українські контрнаступи не досягли жодного тактичного чи оперативного ефекту, попри значну підтримку Заходу", – зазначають в ISW.

Проте аналітики пояснили, що ця інформаційна акція може мати успіх у довгостроковій перспективі лише в тому випадку, якщо російські війська зможуть фактично перешкодити українським силам прорватися і звільнити великі території.

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