Зате є чорні пакети: Путін цинічно заявив, що українського контрнаступу немає

Кремлівський диктатор Владімір Путін продовжує жити у своєму вигаданому світі. За його словами, українського контрнаступу нібито немає, хоч і статистика ворожих втрат свідчить зовсім про інше.

Обговорити український контрнаступ Путін вирішив під час зустрічі з самопроголошеним білоруським президентом Алєксандром лукашенком. Цікаво, що останній назвав наступ наших військ "контртерористичною операцією", повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Після удару по собору в Одесі: Путін та Лукашенко вирішили поставити свічку в церкві

Що там наговорили диктатори на зустрічі

Алєксандр Лукашенко вирішив заявити, що українського контрнаступу буцімто немає, а йому у відповідь Путін сказав, що "він є, але він провалився". Білоруський диктатор заявив, що тільки за 1 бій на фронті окупанти буцімто знищили 15 танків Leopard та 20 БМП Bradley, а також заявив, що нібито за оцінками США від початку контрнаступу 4 червня Україна втратила 26 000 захисників.

Путін також почав читати мантри про те, що нібито Україна зазнає колосальних втрат, а контрнаступ не вдався. Тільки-от диктатор вирішив не згадувати ті населені пункти, які вже звільнили наші воїни і вирішив вдати, що контрнаступ нібито не триває просто зараз.

А що про контрнаступ кажуть цифри

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна не могла почати контрнаступ раніше через те, що була нестача боєприпасів. Зараз же наступальні дії гальмує той факт, що росіяни мали час підготуватися до боїв. Однак наші воїни продовжують робити все для того, аби повністю звільнити нашу землю.

Поки Путін стверджує, що "контрнаступ провалився", пропонуємо вашій увазі перелік ворожих втрат за даними Генштабу в проміжку між 4 червня та 23 липня 2023 року. За цей час російська армія втратила:

близько 32 020 загарбників;

314 танків;

593 бойові броньовані машини;

1 103 артилерійські системи;

11 реактивних систем залпового вогню;

107 засобів ППО;

2 літаки;

12 гелікоптерів;

783 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

166 крилатих ракет;

867 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

217 одиниць спецтехніки.

З повним переліком втрат від початку повномасштабної війни ви можете ознайомитися за посиланням.