Де на фронті зараз найскладніша ситуація: у ЗСУ дали відповідь

Кожен день наші воїни мужньо протистоять окупантам на різних напрамках. Східний фронт залишається епіцентром війни.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, на східному фронті окупанти ведуть штурмові агресивні дії, завдають ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків і мінометів. ЗСУ відповідають ударами з артилерії та авіації, повідомляє 24 канал.

​До речі ЗСУ вперед йдуть, кораблі з зерном – йдуть, окупанти – вслід за кораблями, – Зеленський

На якому напрямку найскладніша ситуація

У Донецькій області йдуть важкі бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а найскладніша ситуація зараз у районі Вугледара. Череватий розповів, що вже кілька днів тривають важкі бої біля населеного пункту Павлівка.

Речник каже, що наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і по всій лінії фронту.

Контрнаступ ЗСУ: які успіхи

На Луганщині триває деокупація. Від початку жовтня українські захисники звільнили вже 9 населених пунктів. Попри це Сергій Гайдай зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати деокуповані території.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українські захисники закріплюються на деокупованих територіях. Вони готуються до нового наступу. Втім, ворог активно намагається вийти на кордони Донецької області.

Збройні Сили ліквідували техніку протиповітряної оборони загарбників на Херсонщині. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань опублікував наслідки невдалого для окупантів прильоту. На світлині видно, що від техніки загарбників залишились лише уламки.

Більше про це – Що відомо про деокупацію Луганщини: дивіться відео