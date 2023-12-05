На Заході обговорюють контрнаступ та чекають "поганих новин": чому з'являються такі повідомлення

Наприкінці року у виданні WP матеріал про контрнаступ ЗСУ та його проблеми. Паралельно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що потрібно бути готовими і до "поганих новин" з України. Це – цілком нормальний процес.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, прокоментувавши нещодавнє інтерв'ю Єнса Столтенберга. Саме там він неодноразово наголошував, що потрібно і надалі підтримувати Україну. Але НАТО має також бути готовим, якщо будуть і погані новини з України.

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Під "поганими новинами" Столтенберг мав на увазі те, що бойові дії можуть затягуватися. Це було спрямовано на держави НАТО і загалом Європу, адже вони мають посилити військову допомогу для України.

В цьому контексті Столтенберг намагався використати тезу для певної активізації внутрішньонатівських процесів. Це був механізм тиску на деякі держави, які досі живуть в абстракції, ніби не знають, що відбувається, та наскільки Україні потрібна допомога. Він малює їм песимістичний сценарій. А також – протягує тезу, що затягування війни або розвиток її не в той бік спричинить негативні наслідки як для НАТО, так і для ЄС,

– наголосив Рейтерович.

Саме тому такі заяви – це намір підштовхнути інші держави до ще більшої допомоги Україні. Зараз багато міжнародних партнерів через різні заяви політиків визнають, що не дали достатньо зброї нашій державі, аби можна було переламати ситуацію на фронті. Яскравий приклад – історія з 1 мільйоном снарядів від ЄС.

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Про що свідчить матеріал від WP про контрнаступ

Як наголосив Рейтерович, вже підходить кінець року – і потрібно давати відповіді на деякі питання. Через такі матеріали про контрнаступ, звісно ж, частина західних урядів, які підтримують Україну, хочуть дещо виправдати себе. Але це також і процес розв'язання проблем.

Такі матеріали – це намагання знайти відповіді на питання, розв'язати проблеми. Можливо, десь частково і децентралізувати провину. Політичний аспект тут присутній. Але не забуваймо, що Захід живе не в стані війни. Там цілком можуть на рівні журналістської спільноти писати матеріали, хайпувати, набирати перегляди. Це теж відіграє свою роль,

– сказав Рейтерович.

Війна в Україні: коротко