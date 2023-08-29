У нас є певні зміни, – Резніков про контрнаступ і закінчення війни
Українські військові продовжують контрнаступ. Кожного дня вони просуваються вперед.
Натомість росіяни панікують. Про це під час пресконференції розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал.
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Сили оборони рухаються вперед
Глава Міноборони заявив, що неправильно робити прогнози щодо того, коли закінчиться війна, адже це залежить від багатьох обставин.
Я сьогодні був у президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Там були доповіді наших командувачів. З хорошого – ми рухаємось вперед у контрнаступі. У нас є певні зміни, не так швидко, як би всім хотілося,
– зауважив Резніков.
За його словами, всі хочуть, як в кіно – прийшли сьогодні, а завтра вже завершили.
"Але рухаємось ми, найголовніше, відповідно до плану. Далі буде реакція ворога, тому що наші переможні просування впливають на їхній моральний дух", – зазначив міністр.
Він додав, що, наприклад, вже можна побачити, як у росіян йде хаотичне перекидання підрозділів.
"Вони щось там виводять з Херсонщини, намагаючись кинути їх на фронт на Півдні, а з Півдня кидають на Схід. Ми спостерігаємо цю метушню, і це хороший знак", – підсумував міністр.
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Коротко про ситуацію на фронті
- Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Півдні. Зокрема, українські захисники мають успіхи в напрямку села Вербове.
- 28 серпня також стало відомо, що ЗСУ повністю звільнили село Роботине Запорізької області. Наші воїни продовжують просуватися далі.
- Варто зауважити, що станом на ранок 29 серпня російські окупанти втратили на війні проти України 261 840 одиниць особового складу. Також захисники спопелили силу-силенну ворожої техніки, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю.