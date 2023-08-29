У нас є певні зміни, – Резніков про контрнаступ і закінчення війни

29 серпня 2023, 23:56
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Українські військові продовжують контрнаступ. Кожного дня вони просуваються вперед.

Натомість росіяни панікують. Про це під час пресконференції розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал.

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Сили оборони рухаються вперед

Глава Міноборони заявив, що неправильно робити прогнози щодо того, коли закінчиться війна, адже це залежить від багатьох обставин.

Я сьогодні був у президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Там були доповіді наших командувачів. З хорошого – ми рухаємось вперед у контрнаступі. У нас є певні зміни, не так швидко, як би всім хотілося,
– зауважив Резніков.

За його словами, всі хочуть, як в кіно – прийшли сьогодні, а завтра вже завершили.

"Але рухаємось ми, найголовніше, відповідно до плану. Далі буде реакція ворога, тому що наші переможні просування впливають на їхній моральний дух", – зазначив міністр.

Він додав, що, наприклад, вже можна побачити, як у росіян йде хаотичне перекидання підрозділів.

"Вони щось там виводять з Херсонщини, намагаючись кинути їх на фронт на Півдні, а з Півдня кидають на Схід. Ми спостерігаємо цю метушню, і це хороший знак", – підсумував міністр.

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Коротко про ситуацію на фронті

Автор: Ольга Котів