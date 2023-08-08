Росіяни бояться прориву ЗСУ на Південному фронті: оперативне зведення від Світана

У районі Роботиного ЗСУ пройшли першу лінію оборони ворога, тепер там потрібно розширяти плацдарм. Росіяни ж бояться нашого просування від Старомайорського, адже це призведе до втрати ними всього Запорізького фронту.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій, припустивши, що невдовзі росіяни втратять Урожайне.

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Яка ситуація біля Роботиного

Полковник запасу зазначив, що в районі Роботиного Запорізької області ми пройшли першу лінію оборони ворога та вийшли на проміжну. Тепер потрібно розширяти плацдарм.

Зараз йдуть флангові зачистки,

– пояснив Світан.

За його словами, потрібен рух на західні та східні фланги. Там має бути принаймні 15 – 25 кілометрів, аби можна було вводити війська, які підуть далі на прорив та вийдуть на оперативний простір. Поки що там маленька відстань, тому ще доведеться виконати чимало роботи.

Огляд фронту від Романа Світана: дивіться відео

Ворог боїться прориву ЗСУ від Старомайорського

Світан зауважив, що те, що можна вільно йти до Азовського узбережжя, – ще не означає, що окупанти не вдарять у фланги. Тобто дуже важливий фланговий захист. Тому, з огляду на нинішню ситуацію на лінії фронту, працюватимемо над розширенням плацдарму.

За його словами, ми пройшли Старомайорське Донецької області, а тепер підходимо до Урожайного. Зараз воно з трьох боків під обстрілом – Півночі, Півдня та Заходу. Ймовірно, вже найближчим часом росіяни втратять Урожайне.

Далі, припускає він, рухатимемося на Завітне Бажання, за яким розташована Старомлинівка. Там непогана місцевість для виконання бойових завдань. Загарбники бояться та кидають туди останні резерви, розуміючи, що прорив у цій точці практично схлопне Запорізький фронт.

Їм (росіянам – 24 Канал) доведеться йти з усього Запорізького фронту,

– наголосив Світан.

Він додав, що окупанти муситимуть розвертатися з півночі на південь із Донецька через Волноваху до Маріуполя. А це вже зовсім інші умови для росіян, втрата ними Запорізького та Херсонського напрямків.

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