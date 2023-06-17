Росія збільшила кількість ударних гелікоптерів через контрнаступ ЗСУ, – розвідка Британії

Російські окупанти панічно бояться контрнаступу ЗСУ. На Півдні країна-терористка збільшила кількість ударних гелікоптерів.

Скільки б гелікоптерів не притягнула Росія, їх все одно "мінуснуть" герої ЗСУ. До слова, минулої доби українські військові збили на Донеччині російський Ка-52 – один з найдорожчих російських гелікоптерів.

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Що каже розвідка Великої Британії

У Міноборони Великої Британії опублікували нові дані, отримані від розвідки країни. Мовиться, що Росія стягнула на Південь України більше ударних гелікоптерів. Причиною став контрнаступ воїнів ЗСУ.

Нові гелікоптери країна-терористка притягнула до Бердянська. У розвідці Великої Британії наголосили, що наразі місто з лінією фронту розділяє приблизно 100 кілометрів.

На жаль, Росія все ж має перевагу в небі, адже має більше, ніж Україна, літаків і вертольотів. Водночас наразі триває активна робота над розширенням коаліції F-16 для України.