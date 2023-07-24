Зробили мережу щурячих нір із пастками: чого намагаються досягнути росіяни

Російські військові рясно замінували поля, що трохи вплинуло на сповільнення просування ЗСУ в межах контрнаступу. Однак не лише це стає перепоною для українських воїнів.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, росіяни використовують не нову тактику. Однак це все одно дещо сповільнює рух українських військових в межах контрнаступальної операції.

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Окупанти створюють пастки

Росіяни побудували величезну складну мережу окопів. Хоч багато окопів є справжніми бойовими позиціями окупантів, деякі є пастками. Про це повідомили у виданні Business Insider. Там наголосили, що російські військові також адаптуються до війни. Будують хибні, зокрема, мінні траншеї.

У такий спосіб окупанти намагаються заманити російських військових у заміновані траншеї, а потім підірвати ці міни дистанційно. До подібної тактики вдавались і на Бахмутському напрямку.

Та ж сама біда. Вони зробили мережу щурячих нір, об'єднали бліндажі між собою і там залишають неприємні "сюрпризи" для наших військових,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Якраз цим можна пояснити дещо сповільнене просування і на Бахмутському напрямку. Адже ці мінні траншеї та окопи потрібно проходити з обережністю, розуміючи, що ворог міг позалишати пастки.

"Це, мабуть, не стало сюрпризом для нашого командування. Але це позначається на темпі ведення бойових дій", – зауважив Мусієнко.

Метою створення подібних пасток і не лише – це максимально сповільнити український контрнаступ. Навіть, власне, унеможливити проведення контрнаступальної операції. Вони думають, що ЗСУ відмовляться від своїх планів. Хоч про це окупанти можуть тільки мріяти.

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