Ворог безрезультатно підвищив ескалацію на Лимано-Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали мету
Росіяни нарощують кількість бойової сили на Лимано-Куп'янскому напрямку. Окупанти намагаються вдатись до ескалації на цій ділянці фронту, але безрезультатно.
Про це 24 Каналу сказав заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Стратегічна мета окупантів на цьому напрямку – захопити Донецьку і Луганську області, як проміжну ціль цієї війни.
Дивіться також На Півдні та в районі Бахмута: скільки територій ЗСУ звільнили за тиждень та за час наступу
"Тактично вони хочуть зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку, відволікти засоби, і для цього максимально вдалися до інтенсифікації боїв та ескалації ситуації на цій ділянці, проте, наголошую, безрезультатно. Вони починають втрачати більше особового складу та техніки", – мовив речник.
Штаби ЗСУ прораховують усі кроки ворога
Не дивлячись на те, що окупанти зосередили досить потужне угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку, їм не вдалося досягти успіху. Завдяки якісній обороні та відмінній роботі наших штабів, які на три голови вище ворожих, ЗСУ зупинили усі ініціативи ворога.
"Штаб – це дуже важливо: командування, управління, – це прорахунок всіх дій ворога і відповідь на його дії. Ми майже завжди зчитували їхні задуми, в абсолютній більшості випадків ми їх прораховували і попереджували", – додав Сергій Череватий.
Ворог намагається відтягнути українські сили від Бахмута: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останнє
- На Бахмутському напрямку минулого тижня ЗСУ просунулись на чотири кілометри уперед. Українські бійці застосовують маневри і тактику, щоб завдати нищівного удару ворогу і мінімізувати власні втрати.
- На тлі невпинного просування Сил оборони України не залишають спроб атакувати російські окупанти. Ворог зосередив удар на південному заході від Сватового. Туди перекинув 100 тисяч війська. Ймовірно, окупанти хочуть захопити лівий берег річки Оскіл та витиснути Сили оборони за річку Сіверський Донець.
- Збройні Сили України мають успіх на Таврійському напрямку. 23 липня там вдалося знищити дві роти окупантів та сім складів боєприпасів ворога.