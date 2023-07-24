Ворог безрезультатно підвищив ескалацію на Лимано-Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали мету

Росіяни нарощують кількість бойової сили на Лимано-Куп'янскому напрямку. Окупанти намагаються вдатись до ескалації на цій ділянці фронту, але безрезультатно.

Про це 24 Каналу сказав заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Стратегічна мета окупантів на цьому напрямку – захопити Донецьку і Луганську області, як проміжну ціль цієї війни.

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"Тактично вони хочуть зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку, відволікти засоби, і для цього максимально вдалися до інтенсифікації боїв та ескалації ситуації на цій ділянці, проте, наголошую, безрезультатно. Вони починають втрачати більше особового складу та техніки", – мовив речник.

Штаби ЗСУ прораховують усі кроки ворога

Не дивлячись на те, що окупанти зосередили досить потужне угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку, їм не вдалося досягти успіху. Завдяки якісній обороні та відмінній роботі наших штабів, які на три голови вище ворожих, ЗСУ зупинили усі ініціативи ворога.

"Штаб – це дуже важливо: командування, управління, – це прорахунок всіх дій ворога і відповідь на його дії. Ми майже завжди зчитували їхні задуми, в абсолютній більшості випадків ми їх прораховували і попереджували", – додав Сергій Череватий.

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