Окупанти стають в оборону на фронті: чому це не допоможе їм стримати наступ ЗСУ

Через суттєвий брак ресурсів для наступальних дій та очікування контрнаступу України російські окупанти поступово переходять в оборону. Втім це не врятує їхнє становище.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, російські військові зможуть утримувати хіба що першу лінію оборони.

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Ресурсів для наступальних дій у Росії немає

У звіті Інституту вивчення війни за 6 травня мовиться про те, що зараз Росія змістила фокус з активних боїв у Бахмуті на підготовку до українського контрнаступу. Зокрема, наступальні дії на багатьох напрямках поступово знижуються, що може свідчити про перехід російських окупантів до оборони.

Це вигідно (для ЗСУ – 24 Канал). По-перше, росіяни будуть менше атакувати, бо більше ресурсів використовуватимуть для підготовки рубежів. Але це їм не допоможе стримати український наступ. Бо підготувати 1500 кілометрів і розставити там ресурси та закріпитися де тільки можна – це фактично неможливо,

– пояснив Павло Нарожний.

Тим паче, на його думку, контрнаступ не буде широким фронтом. Тобто Україна не наступатиме на умовній 100-кілометровій ділянці, а на відносно невеликій. Тому як би росіяни не укріплювались, невелику ділянку Збройні Сили України зможуть пропалити та пройти.

"У росіян немає ресурсів, які могли б щільно захистити 2 – 3 рівень рубежів. На першій лінії вони ще зможуть триматися. Якщо їм в тил зайде високомобільна група на тих же Leopard чи іншій техніці, то фронт росіян дуже швидко посиплеться. Вони це прекрасно розуміють та чекають з жахом", – зауважив військовий експерт.

Така ситуація дуже вигідна така ситуація в окупантів, адже в них немає ресурсів атакувати. Хіба що у Бахмуті, але це дуже невелика ділянка фронту, яку росіяни, нагадаємо, не можуть захопити уже 10 місяць.

Павло Нарожний про перехід окупантів в оборону: дивіться відео

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