Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона, – мер Мелітополя

Українські військові на Херсонщині очевидно, що мають успіхи. Адже окупанти там почали нервувати та метушитися.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у ефірі національного телемарафону повідомив, що в бік Херсона поїхала ворожа техніка. Її вони переміщують саме через Мелітополь, інформує 24 канал.

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Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь 25 липня в сторону Херсону проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки та важке озброєння,

– сказав Федоров.

За його словами, росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій регіону. Вони хочуть використовувати їх як живий щит.

Що відбувається в окупованій Запорізькій області

За словами Федорова, на блок-пості у Василівці перебувають більше 5 тисяч людей. Окупанти дозволяють їм проїхати в магазин, якщо ті залишать їм свої документи. Людей тримають як "живий щит".

Крім того, на окупованих територіях сіють паніку та погрози. Залякують мешканців тим, що при відступі будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки. Бояться наступу ЗСУ. Звірячі вчинки окупантів досі шокують. Федоров розповів про випадок, коли російський КАМАЗ переїхав легкове авто, загинула сім'я з дитиною.

У тимчасово окупованому Мелітополі вже 2 тижні немає газу. Продукти, які завозяться з Криму, коштують втричі дорожче від звичайної ціни. Медикаменти людям вдається передавати завдяки волонтерам. В аптеках росіян ліків майже немає.

Контрнаступ ЗСУ

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович висловлював думку, що для контрнаступу на Півдні нашим ЗСУ спершу потрібно виснажити ворога маневреною обороною. Він вважає, що раніше йти в контрнаступ буде недоцільно. При цьому, Арестович запевнив, що в ЗСУ все йде за планом.

Наші воїни просять українців зберігати тишу щодо операцій, які відбуваються на Півдні. Адже часом українці розповсюджують зайве. Через це був випадок, коли ворог намагався контратакувати на Херсонщині. Наші захисники дали відсіч.

А в американському Інституті війни взагалі припускали, що ЗСУ або пішли вже в контрнаступ або готуються до нього посилено. Фахівці зауважили, що на це вказують одразу кілька фактів, а також заяв, які зроблені не лише в анонімній розмові з журналістами, а й публічно.

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