Всередині влади Росії сильна боязнь через майбутній контрнаступ ЗСУ, – Фейгін

Влада в Росії боїться майбутнього контрнаступу Збройних Сил України, адже не може передбачити наслідків. Серед російських еліт ширяться думки про мирне врегулювання війни, з поверненням окупованих територій.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що росіяни не знають як протистояти українському контрнаступу.

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Їх турбують політичні наслідки поразки

За його словами, у Кремлі не мають чіткого плану на випадок серйозної поразки російської армії, внаслідок майбутнього контрнаступу ЗСУ. З грудня 2022 року, коли до керівництва російською армією повернули начальника генштабу Валєрія Гєрасімова, їхнє військове керівництво жодним чином не продемонструвало свою компетенцію.

"У них немає реальних інструментів для протидії українському контрнаступу. Їх турбують лише політичні наслідки цього контрнаступу. Реакцію суспільства на поразку неможливо спрогнозувати. Але не цього бояться у Кремлі, а настроїв на кшталт: чи не пізно все повернути, як було? А саме такі настрої зараз ширяться серед російської еліти", – розповів Фейгін.

Марк Фейгін про внутрішньополітичну ситуацію в Росії: дивитись відео

Не варто розраховувати, що Путіна одразу приберуть

Він додав, що, навіть якщо росіяни візьмуть Бахмут, то ЗСУ відступлять у сусідній Часів Яр і знову почнеться багатомісячна спроба захопити місто. Водночас росіяни ризикують втратити набагато більше окупованих територій на інших ділянках фронту. І виникає резонне запитання: навіщо їм продовжувати боротьбу?

"Щоб не посипався фронт потрібно перекидати частини, але звідки їх взяти? Тоді будуть послаблюватись інші ділянки фронту – а ЗСУ через них зайдуть. Ну візьмете ви нещасний Бахмут і одразу втратите Мелітополь. Хіба це перемога? Щоб вести війну далі потрібно знову оголошувати мобілізацію, але у Кремлі цього не роблять, бо бояться реакції суспільства. Але розраховувати, що там в Кремлі голими руками задушать Путіна та Медвєдєва не варто. Вони й не після такого виживали", – зазначив Фейгін.

В Росії посилюється внутрішньополітична боротьба