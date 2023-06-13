Бойові дії тривають, – у Білому домі відмовилися давати оцінки контрнаступу ЗСУ

Україна, очевидно, вже розпочала контрнаступальні операції. Це підтвердили, зокрема і в Білому домі. Однак більше деталей надавати відмовилися.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Водночас він сказав, що бої під час наступальних операцій відбуваються, тут жодних сумнівів немає.

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Але оцінювати їх має президент Зеленський, а не ми. І також, безумовно, справа Збройних Сил України говорити про втрати і здобутки за окремий день,

– наголосив він.

Кірбі додав, що США зосередяться на тому, щоб "Україна могла досягти успіху на полі бою". Зокрема, він підтвердив, що у Вашингтоні готують нову військову допомогу для України.

"Я думаю, що дуже-дуже скоро ви побачите ще кілька додаткових пакетів допомоги від Сполучених Штатів", – зазначив він.

Досягнення наших захисників

і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:

просування військ наступального угруповання склало 6,5 кілометра;

площа території взятої під контроль 90 квадратних кілометрів;

звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Крім того, вона більше розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку. За минулий тиждень на лівому фланзі захисники просунулися на 1,5 кілометра, а на правому – на 3,5. Також під контроль вже взяли 16 квадратних кілометрів території.