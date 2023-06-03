Завершується місяць підготовки: полковник запасу оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу

Контрнаступ України може відбутися найближчим часом. Хоч від союзників надійшла не усе бажане озброєння, ЗСУ готові до активних наступальних дій.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, Україна уже провела низку заходів для підготовки поля бою перед наступом.

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Останній тиждень підготовки

В інтерв'ю для WSJ Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова розпочинати контрнаступ. Хоч досі не отримала усе необхідне озброєння від партнерів. Натомість наші союзники запевняють, що зробили достатньо для допомоги ЗСУ.

Реальні речі, які нам справді потрібні і які у них (партнерів – 24 Канал) є, поки на поле бою не "викочують". В цьому сенсі президент однозначно має рацію,

– зазначив Роман Світан.

Справді, дуже очікуваною була передача хоча б авіації. Водночас Україна готова боротися з тим озброєнням, яке уже є. Сам Зеленський впевнений, що ЗСУ зможуть добре впоратися з деокупацією наших територій.

Полковник запасу припустив, що контрнаступ може розпочатися уже найближчим часом.

"Можливо, не прорив, але посилення артилерійської підготовки та руху по фронтах. Підготовка, зазвичай, триває місяць, а потім вже прориви та гарячі фази. Наступний тиждень є останнім з місяця цієї підготовки", – зауважив військовий експерт.

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Україна уже готується

Багато військових аналітиків кажуть про те, що Україна може почати контрнаступ будь-якої миті. Натомість зараз проводиться низка операцій щодо підготовки поля бою.

Полковник запасу вважає, що свідченнями цієї підготовки є зокрема робота артилерії на велику глибину у Мелітополі, Бердянську, Маріуполі та Луганську.

Дальні засоби ураження працюють на глибину 500 – 600 кілометрів, в основному по аеродромах та паливних ланцюжках. Це якраз говорить про те, що ми вже на фінальній стадії перед гарячим етапом на лінії фронту,

– наголосив Світан.

Крім того, інженерні війська готують проходи та окреслюють лінії руху наших військ. Військова розвідка уже розташувалась на певній глибині. Це все вказує на те, що Збройні Сили України перебувають за крок до початку такого очікуваного контрнаступу.

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