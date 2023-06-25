Поступово, але стабільно просуваються, – британська розвідка про контрнаступ ЗСУ

Сили оборони продовжують просуватися вперед на Півдні та Сході України. Контрнаступ наших захисників проаналізували у розвідці Великої Британії.

Упродовж останніх днів українські війська переналаштувалися та проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках. Зокрема, на Півдні та Сході нашої держави.

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Сили оборони просуваються вперед на ключових напрямках

Українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу, щоб удосконалити тактику штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються на ключових напрямках,

– наголосили у британській розвідці.

Додали, що на Луганщині окупанти доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс біля Кремінної. Розвідники припускають, що, ймовірно, це відображає накази вищого російського керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Агресор досяг невеликих успіхів, але українські сили завадили прориву, підсумували у Міноборони Великої Британії.

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