Наступні лінії оборони окупантів швидко посиплються: Подоляк назвав 2 завдання ЗСУ

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів. Та один ешелон російської оборони – це не лінія одного окопу.

Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що мінні поля ворога можуть бути в глибину на 5 – 15 кілометрів. До слова, американський генерал назвав першу лінію оборони росіян головною і додав, що окупанти готували укріплення багато місяців.

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"Ешелон оборони – це величезна кількість інженерних конструкцій, забетонованих стаціонарних точок вогню тощо. Теж може бути на 15 кілометрів", – розповів Подоляк.

Він зауважив, коли українські захисники заходять на перший ешелон російської оборони, то треба ще багато чого зруйнувати та знищити внутрішньо в цьому ешелоні.

Проходити кілометри внутрішнього в першому ешелоні оборони. Другі-треті (ешелони – 24 Канал) будуть трошки інакшими. Вони будуть не такими фундаментальними, як перший. Це буде трошки простіше,

– наголосив Подоляк.

Однак, по-перше, захисники мають вгризатися в оборону й після цього знищувати ворога далі. Для цього треба відповідні інструменти у великій кількості.

"Чому? Тому що Росія зрозуміє дві речі: знищення великої кількості живої сили по лініях оборони й знищення транспортної можливості підвозити додаткові резерви та ресурси", – додав радник керівника ОП.

Тобто, одночасно треба знищувати все, що є в Криму, Токмаку чи Мелітополі. Щоби окупанти не могли через ці логістичні центри підкидати свіжий резерв та проводити ротації.

По-друге, треба максимально жорстоко знищувати велику кількість живої сили ворога, яка перебуває в першому ешелоні оборони.

"Оці два завдання, мені здається, сьогодні наші хлопці виконують просто блискуче", – наголосив Михайло Подоляк.

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Україна бореться одна

Він додав, що нині Україна знищує все, що стосується російського агресивного потенціалу, яким Росія 20 років лякала всю Європу. А також – активно це використовувала на Африканському континенті, знижуючи там присутність європейців.

Окрім того, країна-агресорка це використовувала на Близькому Сході, лякаючи всі країни, які мають там певні інтереси. Нині Україна одна виконує ту роботу, про яку ще вчора боялися навіть подумати величезні країни різних континентів.

Усе що відбувається, йде абсолютно в рамках плану, який прописаний Генеральним штабом, в який вносяться певні корективи тощо,

– зауважив радник керівника Офісу Президента.

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