Оточення Вербового на Запоріжжі: які перспективи перед ЗСУ це відкриє

Збройні Сили України, схоже, перейшли до дуже динамічних бойових дій з використанням бронетехніки в районі села Вербове Запорізької області. А також на північ від нього — що вже загрожує оточенням одному з полків ПДВ Росії.

Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив 24 Каналу, які перспективи для українських захисників відкриє оточення Вербового. Він також додав, що окупанти хаотично починають перекидати на Південь новостворену 25 загальновійськову армію Росії, аби "захиститися" від українського контрнаступу.

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Що для ЗСУ означатиме оточення Вербового

Оточення Вербового дозволить ЗСУ закріпитися на вигідних висотах, а також розширюватися вглиб. Завдяки цьому українські воїни зможуть робити невеликі "заїзди" із самохідних артилерійських установок. Зокрема, із РСЗВ HIMARS, які заходячи на ділянку, здатні швидко відпрацювати й так само швидко повертатися.

Крамаров припускає, що незабаром почуємо хороші новини щодо району в бік Токмака. Крім того, безпечніше проводити рейди ЗСУ дозволяє велика кількість знищеної російської артилерії.

Відомо, що у росіян є певні проблеми з комунікацією. Адже вони на цей напрямок кинули "збірну солянку", зокрема два десантних полки. Аби стримати наш натиск та убезпечити себе від прориву на цій ділянці фронту,

– сказав військовий експерт.

Крім цього, в окупантів проблеми із розміщенням командних штабів, по яких ЗСУ потужно відпрацьовують.

"Я думаю, що нам варто очікувати більш значного розширення як вглиб, так і вшир цього плацдарму", – наголосив Крамаров.

Росіяни передислоковують 25 армію на Південь України

За словами Крамарова, новостворена 25 загальновійськова армія Росії досить непогано підготовлена. Адже спочатку росіяни планували розмістити її на Луганщині, аби почати нову хвилю атак у напрямку Куп'янська та Лиману.

Крамаров припустив, що для ЗСУ означатиме оточення Вербового: дивитися відео

Проте наразі ворог певні частини цієї армії починає перекидати на Південь для "захисту" від українського контрнаступу, який просувається вперед. Позаяк противник розуміє, що не зможе досягти бажаного успіху на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а все завдяки обороні, яку побудували українські військові після Харківської операції.

Росіяни вже намагаються хаотично ними (25 загальновійськова армія – 24 Канал) затикати дірки на фронті. Ми ж прекрасно розуміємо, що коли з'являються такі хаотичні скупчення їхніх військ, якими вони намагаються зупинити наш прорив, то по них дуже ефективно завдається вогневе ураження,

– зауважив Андрій Крамаров.

Зрештою, російська армія як і радянська армія – переїжджаючи з однієї ділянки фронту на іншу втрачає і особовий склад, і техніку.

"Тому стратегія, яку обрало командування Збройних Сил України, показує, що вона себе вже виправдовує", – підсумував військовий експерт.

Ситуація в Запорізькій області