Такі фактори є: військовий оглядач сказав, що може завадити контрнаступу ЗСУ

Збройні Сили України готуються до контрнаступу та звільнення окупованих росіянами територій. Втім, ситуація на фронті дуже непередбачувана.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Зокрема, в американському Інституті вивчення війни зазначили, що українська армія може здійснити контрнаступ навесні 2023 року.

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На думку американських аналітиків, Україна може перейти в атаку у Запорізькій області. Однак, за словами Коваленка, далеко не все залежить від планів Києва.

Що може вплинути на контрнаступ ЗСУ

Не можна виключати варіанту, що певні чинники можуть змінити плани ЗСУ щодо контрнаступу.

Є велика кількість факторів, які можуть вплинути саме на контрнаступальні дії. Насамперед це пов'язано не з якимись соціальними моментами, а, наприклад, з погодними умовами,

– зазначив військовий оглядач.

Коваленко наголосив, що Україна стабільно та системно отримує військову допомогу від Заходу.

"Створення нових підрозділів з новими типами техніки відбувається своєчасно та за планом", – сказав військовий оглядач.

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Україні вигідно, аби росіяни атакували першими

Проте, за словами Коваленка, щось може піти не так. Наприклад, російські окупанти можуть піти у наступ першими.

Хоча ми до цього готові, і нам це навіть трохи вигідно. Коли ворожі підрозділи вишикувані у наступі у бойовому порядку, їх знищувати буде набагато легше, аніж коли та сама кількість окупантів буде перебувати у глухій обороні,

– зазначив військовий оглядач.

Він додав, що насправді у зоні бойових дій все відбувається дуже непередбачувано.

Окупанти можуть втекти з певних територій

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" припустив, що можливі випадки, коли з деяких локацій російські окупанти можуть піти самі, не дочекавшись контрнаступу ЗСУ.

Коли росіяни тікають з певної локації, вони роблять це під примусом, тому що постійно перебувають під тиском ЗСУ. По них постійно працює наша артилерія, там діють наші ДРГ. Окупанти вимушені залишати свої позиції,

– розповів Коваленко.

Військовий оглядач додав, що, наприклад, російські загарбники можуть здійснити черговий "жест доброї волі" на лівобережній Херсонщині.

ЗСУ готуються до контрнаступу: коротко