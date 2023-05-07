Чому західні ЗМІ підігрівають тему контрнаступу: політолог пояснив заяву президента Чехії

Напередодні президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має єдиний шанс на контрнаступ цього року. Потрібно розуміти, що політик – на нашому боці.

При цьому він дуже обережний, можливо, тому що є колишнім генералом НАТО. Він звик усе прораховувати і бути дуже обережним в оцінках, щоб не завищувати очікування. Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний.

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Потрібно довіряти ЗСУ

Як зауважив Лісний, він дуже критично ставиться до будь-яких оцінок тих людей, які не перебувають у Генштабі ЗСУ. Лише там люди мають усю інформацію на руках і чітко розуміють, коли й що робити. Лише люди на кшталт Валерія Залужного – а вони не будуть цього озвучувати – можуть робити висновки й розуміти, коли саме і скільки разів вдарити по ворогові.

Зараз культивується думка, яка є дуже шкідливою, мовляв, цей контрнаступ – "єдінствєний і нєпавтарімий". Ні, не потрібно на це розраховувати,

– говорить Олег Лісний.

Наш ворог дуже непростий. Він доволі непогано окопався, зробив всілякі "зуби дракона" і не тільки.

"Бути наївним зараз некорисно для держави. Очікувати, що за "два – три тижні" усе закінчиться – ні. Треба довіряти ЗСУ. Вони знають, скільки і коли це буде. Не треба культивувати в собі завищені очікування", – стверджує політолог.

Україні не до ігор

Останнім часом в інформаційному просторі з'являється дедалі більше тез про перемовини. У The Washington Post йдеться про те, що контрнаступ ЗСУ може підготувати грунт для перемовин між Україною та Росією до кінця року.

Лісний вкрай негативно ставиться до сприйняття контрнаступу як єдиного кроку, що може призвести до чогось. Звісно, було б чудово, якби цим контрнаступом українська армія відкинула російську за межі 1991 року, і з цього почався трибунал над Владіміром Путіним. Так політолог бачить розвиток історії.

Читаючи прогнози наших закордонних експертів, згадуються перші дні війни, коли нам давали "три дні", казали, що ми не вистоїмо,

– відзначив Лісний.

Нав'язування нам переговорів, переконаний він, є неправильним. Українська позиція була чітко висловлена нашим військово-політичним командуванням: думка про перемовини може з'явитися тоді, коли Росія вийде за кордони 1991 року.

Тоді, можливо, про щось можна домовлятися. Ніхто не збирається торгувати землею, ніхто не збирається бути для когось корисним,

– запевняє політолог.

Політолог вважає, що чимало експертів просто піаряться й збирають перегляди на темі України, тому що вона зараз "у тренді". Якщо ти пишеш про нашу державу або контрнаступ – тебе читають.

"Якщо ти пишеш, що контрнаступ буде невдалим – тебе ще більше читають. Але це про хайп і дивіденди, а ми – воюємо за виживання. Нам не до цих ігор. Як зробити це красиво чи ні, як сподобатися нашим партнерам або ні", – підсумував Олег Лісний.

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