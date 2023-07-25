"Розм’якшення" лінії оборони росіян: за яких умов це може статися до осені
Жодна армія світу, окрім української, не має досвіду прориву такої глибокої лінії оборони, яку вибудували росіяни. Західні аналітики припускають, що ЗСУ до осені зможуть "розм'якшити" оборону ворога.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що прорив ліній оборони окупантів залежить від наявності боєприпасів та необхідної зброї. Про це він розповів 24 Каналу.
Важливо Зброя виснаження: як касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ на полі бою
"Я погоджуюсь з припущеннями, що "розм'якшення" лінії оборони росіян може бути до осені, проте це може статися і раніше", – сказав Мусієнко.
Що допоможе ЗСУ прорвати оборону росіян: дивіться відео
Підсилення, яке має допомогти
Лінії оборони ворога треба чимось розм'якшувати й розміновувати, а для цього необхідні відповідні засоби ураження, які ми зараз нарощуємо завдяки нашим партнерам.
Ми можемо виключно висувати гіпотези й припущення, що касетні снаряди дійсно допоможуть проти позицій ворожої піхоти, яка перебуває в окопах, бліндажах й неукріплених позиціях,
– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
У такому разі касетні снаряди, безумовно, допоможуть і вони вже допомагають, але, наприклад, важка артилерія, танки, бронетехніка менш вразлива до дії подібного типу боєприпасів. Під ці цілі є інші типи касетних снарядів, які нам поки що не постачали.
Касетні снаряди, які отримала Україна, підходять для ураження легкоброньованої техніки й живої сили ворога. Вони, безперечно, допоможуть, проте настільки ефективно покажуть приклади й досвід бойового застосування,
– наголосив Мусієнко.
На думку військового експерта, ЗСУ зроблять звіт, у якому проаналізують основні переваги касетних боєприпасів за напрямки, де їх краще й ефективні застосовувати. Й надалі, ймовірно, робитимуть висновки щодо коригування.
Україна отримала касетні боєприпаси
- Ввечері 7 липня у США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли також касетні боєприпаси. Згодом у Міноборони США офіційно підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси.
- Однак перш ніж отримати боєприпаси, Україна дала письмові гарантії США, що ці снаряди не використовуватимуться в районах з цивільним населенням і що їхнє використання буде відстежуватися для можливих операцій з розмінування.
- 25 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута.