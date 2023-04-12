Коли ми будемо наступати, їх вже нічого не врятує, – боєць ЗСУ про "мегаокоп" росіян
ЗСУ готуються до масштабного контрнаступу. Росіяни розуміють, що їхній кінець вже близько, тому риють глибокі окопи та будують укріплення. Однак окупантам це не допоможе, бо скоро їх виженуть з України.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів український доброволець, колишній командир ізраїльського спецназу Денис Десятник. За його словами, Росія вже розпочала евакуацію колаборантів з Херсонської та Запорізької областей.
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Росіяни відчувають близьку поразку
Британська розвідка повідомляла, що загарбники у Запорізькій області побудували 120 кілометрів лінії оборони, 3 лінії укріплень, які розташовані на 10 – 20 кілометрів завглибшки.
Десятник зазначив, що росіянам не допоможуть жодні лінії оборони. Українські захисники готують масштабний контрнаступ на багатьох ділянках фронту.
Їм не допоможе нічого, бо їх виженуть з території України, вони це знають. Окупанти намагаються зараз щось робити, але насправді просто витрачають свої ресурси. Але нехай витрачають,
– сказав він.
Український доброволець підкреслив, що Росія вже розпочала евакуацію колаборантів з Херсонської та Запорізької областей, бо відчуває близьку поразку.
Контрнаступ ЗСУ: головне
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генеральний штаб ухвалять рішення про контрнаступ в останній момент.
- Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ ЗСУ точно відбудеться. Проте міністерство не може розкрити всіх планів, адже вони пов'язані з таємницею певного стратегічного завдання.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних Сил України можуть лише три особи: президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Вона додала, що обговорення планів щодо українського контрнаступу – це обговорення чиїхось припущень.