Окупанти перекидають сили на правий берег: чи може це уповільнити контрнаступ ЗСУ
Окупанти посилюють своє угруповання на правому березі Херсонщини. Це певним чином вплине на контрнаступ ЗСУ. Але є різні цікаві варіанти.
Про контрнаступ ЗСУ 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, попри жахливе забезпечення, управління та логістику на правому березі Херсонщини, окупанти продовжують посилювати війська в цьому регіоні.
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Це угруповання є загрозливим – його потрібно буде стримувати. Тому ЗСУ можуть перейти на певний час не в контрнаступ на цьому напрямку, а в оборону. Це станеться до того часу, поки потенціал ворожого угруповання вичерпається.
Просування ЗСУ можуть бути на інших напрямках
Коваленко наголошує, що не варто розглядати контрнаступ ЗСУ лише в контексті Херсонщини. Ситуація постійно змінюється.
Зараз загарбники послабили угруповання на низці напрямків – до прикладу, в Донецькій області. Звісно, вони намагаються демонструвати, що в них там достатньо ресурсів. Зокрема, поблизу Авдіївки. Але цей демонстративний потенціал також виснажиться.
Не потрібно забувати і про Харківську область. Останнім часом там збільшується сіра зона, на яку ЗСУ поки не заходять, але й окупанти починають відходити, бо їх постійно поливають снарядами. Коваленко припускає, що певні контрнаступальні дії можуть початися в Харківській області.
Експерт підкреслює – контрнаступальні дії можуть бути на різних напрямках в залежності від ситуації, що конкретно складається на фронті.
Коваленко про ситуацію на фронті та контрнаступ ЗСУ: дивіться відео
Що відбувається з контрнаступом ЗСУ
- За даними Інституту з вивчення війни, окупанти взяли до уваги просування українських військових на Півдні України. Тепер вони готують ударне угруповання на цьому регіоні, що запобігти контрнаступу ЗСУ та самим просунутися вперед.
- Як зазначив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, ворог дійсно посилює угруповання на Півдні України. Але військове командування чудово про все знає. ЗСУ роблять все можливе, щоб ворог не зміг реалізувати свої плани.
- Олександр Коваленко наголошує, що не потрібно очікувати від ЗСУ масштабного контрнаступу на всіх фронтах. Наразі це неможливо. Будуть точкові дії на певних напрямках.