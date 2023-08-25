Контрнаступ ЗСУ: у Генштабі назвали населені пункти, біля яких мали успіх Сили оборони

У Генеральному штабі ЗСУ 25 серпня розповіли, що українські захисники мали успіх у контрнаступальних діях. Зокрема, є просування біля кількох населених пунктів на фронті.

Там також зазначили, що наші захисники продовжують стримувати ворожий наступ на Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. За словами військових, там наразі тривають тяжкі бої.

Дивіться також Зловживання із закупівлями на 62 мільйони: заступникам двох міністрів оголосили підозри

Де мали успіх у наступі українці

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Там наші військові мали певний успіх.

На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате мали успіх. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– мовиться у дописі Генштабу

Військові також зазначили, що у напрямку Бахмута Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста самого міста-фортеці. Українські захисники також закріплюються там на досягнутих рубежах.

Зрештою у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти намагалися вести безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів: Авдіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Крім того, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Наостанок представники Генштабу зауважили, що попри численні втрати противник все одно здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує власні резерви.

Росіяни мають шалені втрати під час наступу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ зазначили, що 25 серпня окупанти втратили на фронті ще 470 солдатів. До того ж Збройні Сили ліквідували ще 3 танки ворога.

Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що на Півдні ЗСУ вже подекуди наближаються до другої лінії оборони. Водночас вона наголосила, що окупанти нікуди не просуваються.

Маляр також наголосила, що активізація ворога на Лимано-Куп'янському напрямку почалася через те, що росіяни не мають успіхів біля Бахмута. Заступниця очільника Міноборони сказала, що окупанти ще хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.