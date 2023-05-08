Україна має дуже багато варіантів для успішного контрнаступу, – ексголовком НАТО

Екскомандувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс переконаний, що під час весняного контрнаступу ЗСУ мають дуже багато варіантів для здійснення ключового маневру.

Джеймс Ставрідіс вважає, що росіянам складно спрогнозувати, звідки саме може початися український наступ, і це грає на руку Україні.

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Ефект неочікуваності відіграє важливу роль

Ставрідіс сказав, що ефект неочікуваності та раптовості удару відіграє не меншу роль, ніж зброя. Зауважимо, що це одна з причин, чому потрібно дотримуватися режиму тиші, про який так просять українські військові.

Ексголовком НАТО нагадав, що бойовий фронт на території України становить приблизно 1 440 кілометрів. Він звернув увагу на те, що це дає змогу українським силам завдавати удару супротивнику там, де він цього очікує найменше. Раптовість контрнаступу може викликати паніку та дезорієнтацію в окупантів.

Український весняний наступ виявляється найтривалішим "телеграфним ударом" в історії війни. Варто зазначити... це величезний бойовий фронт – майже 900 миль. Подумайте, від Нового Орлеана до Чикаго – тому маневр буде ключовим. Не робіть ставку проти України,

– написав він.

Телеграфний удар – боксерський термін, який означає ненавмисну чітку фізичну вказівку на те, куди супротивник збирається завдати удару.

Зауважимо, що російські загарбники бояться контрнаступу ЗСУ. Вони активно готуються до нього у Запорізькій та Херсонській областях. Ба більше, російська пропаганда дуже інтенсивно готується до деокупації Криму. Поки в тимчасово окупованому Криму періодично квітне "бавовна", росіяни метушаться й терміново зводять оборону. Вони вперше так серйозно бояться, що Україна може повернути собі півострів.